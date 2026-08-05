Sur y poniente de CDMX padecen afectaciones de tormenta eléctrica

Un aguacero con tormenta eléctrica, granizo y rachas de vientos cayó este miércoles en la zona sur poniente de la Ciudad de México.

Para las 21:00 horas, la zona con más lluvia acumulada era la zona de la colonia Jardín en la alcaldía Coyoacán, con 28.50 milímetros de lluvia, lo que es igual a 28.5 litros por metro cuadrado.

Mientras que en el cruce de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, límites entre Álvaro Obregón y Coyoacán, eran 23.50 milímetros.

Para este jueves continuarán las lluvias de hasta 50 milímetros en la capital Foto: Especial

Y en Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón, 21 milímetros, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

También llovió fuerte en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

La lluvia ya había dejado afectaciones como marcha lenta de trenes en la red del Metro.

También encharcamientos y caída de árboles, ramas y cables. Se encharcaron vialidades como Miramontes, Taxqueña, Tlalpan, Periférico y también calles de la colonia Jardines del Pedregal.

El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó caída de árboles y ramas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, entre otras.

En la calle Concepción Beistegui, en la colonia Del Valle Centro, la caída de un árbol provocó daños en dos vehículos estacionados.

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Naranja por lluvias fuertes para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, y Venustiano Carranza y la Alerta Amarilla en el resto de la capital.

Para este jueves continuarán las lluvias de hasta 50 milímetros en la capital, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cae trolebús en socavón

La llanta de un trolebús cayó en un socavón que se formó en el cruce de Avenida Taxqueña y Canal de Miramontes, en la alcaldía Coyoacán.

En redes sociales se difundió un video de cómo la unidad quedó atorada en la oquedad.

Aparentemente, el agujero se formó por el reblandecimiento del terreno ocasionado por la lluvia, por lo que la zona fue acordonada.

La Secretaría de Movilidad reportó que el trolebús fue retirado, sin que hubiera personas lesionadas y personas de la Segiagua llegó al punto a reparar el socavón.