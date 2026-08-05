Aseguran casa del muralista Jorge González Camarena tras despojo

Como parte de las investigaciones relacionadas con presuntos casos de despojo en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) aseguró un inmueble ubicado en la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, derivado de una denuncia presentada por una familiar del reconocido muralista Jorge González Camarena.

El inmueble quedó bajo resguardo ministerial con el propósito de preservar las condiciones de la propiedad, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Foto: Especial

De acuerdo con la fiscalía, este expediente forma parte de los casos que fueron expuestos durante las mesas de trabajo instaladas de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México, para atender a personas afectadas por posibles despojos de inmuebles.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento permitirá garantizar la conservación del bien durante el desarrollo de la investigación, en tanto se recaban pruebas y se define la situación jurídica del inmueble.

Consulta en el Registro Público de la Propiedad

En ese sentido, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que existen elementos que permiten establecer que se trata de un caso de despojo, detalló que el aseguramiento se dio tras las investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo.

Creemos que de inicio sí hay elementos que nos permiten establecer que, en este caso, hubo un despojo, vamos a continuar con la investigación para lograr identificar a los probables responsables”, explicó.

Foto: Especial

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de entrevistas, inspecciones y consultas en el Registro Público de la Propiedad, así como con la documentación aportada, un agente del Ministerio Público obtuvo la autorización de un juez de control para asegurar el inmueble.

El inmueble permanece bajo resguardo de personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes continuarán en el lugar mientras continúan las diligencias correspondientes.