Identifican a grupos criminales que operan despojos en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, identificó al menos a cuatro grupos criminales que, entre sus actividades, destaca el delito de despojo y que operan en diferentes zonas de la capital del país.

El funcionario capitalino identificó, a la organización criminal “Los Rodolfos”, la Unión Tepito, la Anti Unión y el llamado Cártel de Tláhuac, reiteró que se identificó que durante los últimos años estos grupos han tenido el despojo como una de sus actividades principales.

Se ha registrado también tanto a La Unión Tepito, como a la Anti-Unión involucrados; a los grupos de Los 3AD, este grupo que encabezaba el ahora persona privada de la libertad, Lenin Canchola, en el poniente de la ciudad, que han tenido el despojo entre sus actividades”, señaló.

Foto: SSC

Vázquez Camacho detalló que, además de las detenciones realizadas por el delito de despojo, también se ha realizado un trabajo muy intenso en el desmantelamiento de estas redes por otras actividades delictivas a las que se dedican.

El secretario también reveló que, en lo que va del año, han sido detenidas 46 personas específicamente por el delito de despojo, las cuales son independientes a la participación de la SSC en las investigaciones realizadas en conjunto con otras autoridades capitalinas.

Tan solo ayer en Azcapotzalco, una persona que rentaba un inmueble, todo indica por las versiones recabadas, que el arrendador del inmueble falleció, una persona tuvo conocimiento de esta situación y mandó gente a ingresar para despojar del inmueble a la a la persona que rentaba”.

Por lo que elementos de la SSC acudieron a verificar la situación y consiguieron la detención de ocho personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.