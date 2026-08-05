Alertan por crecimiento de material de abuso sexual infantil

Del año pasado a 2026 se incrementó en 11 por ciento el material de abuso sexual infantil, así como la cantidad de delincuentes que buscan a niños a través de redes sociales y video juegos, mediante engaños los obligan a enviarles fotos íntimas; una vez logrado su cometido, los amenazan con atentar contra su familia para que continúe el envío de dicho material.

Así lo dio a conocer la consejera del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Clara Luz Álvarez durante la presentación del Sexto Reporte de Trata de Personas.

Es algo que nos preocupa sobremanera, porque vemos que se está incrementando de manera importante. El año pasado al presente, cuando hablamos de material de abuso sexual infantil, se incrementó en 11 por ciento, el entorno digital es donde las víctimas fueron niñas, niñas y adolescentes, principalmente enganchados para el material de abuso sexual infantil", explicó.

Foto: Especial

Y explicó que "aunque el material puede ser autogenerado, es decir, que la niña, niño o adolescente toma el video, toma la fotografía de sus partes íntimas, eso de ninguna manera implica consentimiento. El que sea autogenerado, no tiene por qué excluir la responsabilidad de las personas que están haciendo trata de personas sobre nuestra niñez y adolescencia".

Y detalló que otro aspecto importante es que una vez que "nuestra niñez y adolescencia entregan material de abuso sexual infantil, son en 67 por ciento extorsionadas, es decir, 'si no me mandas más material, entonces yo voy a revelar las fotos, voy a dañar a tu familia’, porque normalmente empiezan a ver sus redes sociales y ven todo el vínculo que tiene esta persona".

La consejera explicó que muchos niños viven este abuso y extorsión en soledad, pues no se atreven a contárselo a los padres o a los amigos, por lo que es fundamental generar en ellos desde la familia, la confianza para que hablen de estos temas.