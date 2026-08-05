Activistas exigen rescatar a schnauzer en abandono antes de que pierda la vida

Se deben endurecer las leyes y que las autoridades conozcan más del tema para poder salvar la vida de mascotas que se encuentran en abandono, como es el caso del schnauzer que se viralizó en redes sociales.

Es la visión de otras organizaciones, como Perros en la Calle-Caminando a su Lado, que ya alzaron la voz para exigir que rescaten al animal antes de que pierda la vida.

Estar a la intemperie representa un riesgo para su salud, señala el presidente de esta organización, Alfredo Márquez.

“Una de las consecuencias más terribles es el golpe de calor que pueden sufrir al vivir en la azotea, ya que llega a haber temperaturas de 40 y hasta 50 grados en algunas zonas de la República Mexicana, y pueden sufrir un golpe de calor, lo cual es mortal”, comentó.

En el caso de este perro, que vive solo y trata de escapar, se observa una evidente muestra de crueldad, al presentar lesiones en el cuerpo.

El caso fue visibilizado por la organización civil Amor sin Raza, la cual denunció que el animal presenta afectaciones severas en la piel. Especial

Según las denuncias vecinales, a este can le rocían vinagre, lo que le causa mayor dolor físico.

“Yo definitivamente creo que es un problema de psicópatas a quienes les gusta hacer sufrir a los seres más vulnerables. Todas sus frustraciones y malas cosas que tienen en el corazón y la mente las desquitan con los animalitos. Son gente sin conciencia ni sensibilidad; creen que los animalitos son objetos o cosas”, subrayó Márquez.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ya tiene un folio de denuncia e investigación con el número 130760 por este caso; sin embargo, en el domicilio nadie responde ni abre la puerta.