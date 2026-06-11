Colocan módulo de atención inmediata en Garibaldi ante violencia de género
La estrategia cuenta con 500 Puntos Violeta distribuidos en establecimientos en varios lugares de la alcaldía Cuauhtémoc
En la Plaza Garibaldi, la alcaldía Cuauhtémoc instaló un módulo de Reacción Violeta para acercar información a miles de personas sobre los servicios de atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer que la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, comparte información sobre los mecanismos de atención disponibles. los servicios de orientación psicológica y jurídica que forman parte de esta estrategia.
Actualmente, la estrategia cuenta con 500 Puntos Violeta distribuidos en establecimientos, escuelas, hoteles, restaurantes y espacios de uso común de las 33 colonias de la demarcación.
Desde el inicio de la administración, más de mil 300 mujeres han recibido acompañamiento integral a través de Reacción Violeta, lo que ha contribuido a la judicialización de más de 100 carpetas de investigación y a que actualmente cerca de 30 agresores se encuentren en prisión.