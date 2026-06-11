Colocan módulo de atención inmediata en Garibaldi ante violencia de género 

En la Plaza Garibaldi, la alcaldía Cuauhtémoc instaló un módulo de Reacción Violeta para acercar información a miles de personas sobre los servicios de atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer que la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, comparte información sobre los mecanismos de atención disponibles. los servicios de orientación psicológica y jurídica que forman parte de esta estrategia.

Actualmente cerca de 30 agresores de mujeres se encuentren en prisión Foto: Especial

Actualmente, la estrategia cuenta con 500 Puntos Violeta distribuidos en establecimientos, escuelas, hoteles, restaurantes y espacios de uso común de las 33 colonias de la demarcación.

Desde el inicio de la administración, más de mil 300 mujeres han recibido acompañamiento integral a través de Reacción Violeta, lo que ha contribuido a la judicialización de más de 100 carpetas de investigación y a que actualmente cerca de 30 agresores se encuentren en prisión.