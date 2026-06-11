Develan Ruta de la memoria; colocarán 100 placas en la Cuauhtémoc

Ariel

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó ayer la colocación de la primera de 100 placas conmemorativas que formarán parte del proyecto Ruta de la memoria, el cual busca reconocer y preservar la memoria histórica, cultural y social de las diferentes colonias de esta demarcación.

“Nuestra ruta de la memoria tiene un propósito muy claro: devolverle la historia a la gente, que quienes caminen por nuestras calles se puedan detener unos minutos y descubrir algo que no sabían, mirar con otros ojos el lugar donde vivimos y sentirnos orgullosas, orgullosos, de pertenecer a esta alcaldía”, dijo antes de develar la primera placa en el edificio sede de la Cuauhtémoc, donde antes estaba la antigua Estación de Trenes de Buenavista.

“Miles de historias comenzaron aquí donde estamos parados, miles de personas partieron desde este lugar con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades, y aunque el tiempo va cambiando los paisajes, la memoria permanece”.

El proyecto se da en el marco del inicio de la justa mundialista, el cual espera atraer a miles de turistas.

El programa recaba datos históricos de los sitios donde serán ubicadas las placas, como el de la estación de trenes que fue reubicada en 1985, con el apoyo del periodista Héctor de Mauleón, quien aseguró que la “Cuauhtémoc concentra toda la historia de la CDMX”.

*mcam