CNTE podría llegar HOY al AICM; decenas de policías refuerzan entradas

Decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resguardan los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la casi inminente llegada de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la terminal aérea.

Así las patrullas en inmediaciones del AICM Rodolfo Dorantes

Uno de los voceros de la CNTE, señaló a Excélsior que era altamente probable que este día se movilicen al AICM.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) publicó en sus redes sociales a las personas que tienen un vuelo programado para hoy, la recomendación es tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían el arribo a las terminales.

“Pedimos tu comprensión, ya que, como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario”.

Por su parte la aerolínea Volaris Informó a través de sus redes sociales que ante posibles manifestaciones en los alrededores del AICM, podrían presentarse demoras en el acceso a las terminales. “El aeropuerto recomienda a las personas con vuelos programados considerar tiempo adicional para su llegada y tomar en cuenta que, por medidas de seguridad, el acceso a las instalaciones podrá limitarse a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes en casos necesarios”.

Desde primeras horas de este miércoles, decenas de policías llegaron a inmediaciones del AICM para resguardar la zona, se pueden observar camiones con barricadas de concreto.