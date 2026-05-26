Sigue emplazamiento a huelga en Prepas de CDMX y amagan con movilizaciones

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (Sutiems) informó que mantiene su emplazamiento a huelga para el 5 de junio, lo que afectaría a más de 32 mil estudiantes y 2 mil 270 trabajadores de las 28 preparatorias del Gobierno de la Ciudad de México.

El Sutiems también anunció un bloqueo en Calzada de Tlalpan para el 29 de mayo a la altura del plantel Coyoacán que se ubica prácticamente frente a la sede del Mundial.

Huelga

A pocos días del Mundial 2026

Además, el conflicto estallaría a unos días de la inauguración del Mundial y en la recta final del ciclo escolar y las evaluaciones semestrales, alertaron.

Huelga

“El Sutiems denuncia que la propuesta de tres por ciento de aumento salarial y el uno por ciento de aumento a prestaciones es insuficiente y resulta una provocación de parte de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), por lo que la huelga para el cinco de junio a las seis de la mañana es inminente”, indicaron en un comunicado difundido este martes.

Señalan falta de voluntad

Ángel Arturo Salgado de la Rosa, secretario de Organización de SUTIEMS, señaló que hay falta de voluntad.

“La falta de voluntad política de parte de las autoridades es manifiesta, ya que no hay una propuesta real de aumento salarial ni de solución a las múltiples violaciones al contrato colectivo. No hay una propuesta que intente mitigar la inflación de este año, además que no se contempla la creación de plazas para el sector administrativo, la retabulación, la integración salarial, la basificación de intendencia, así como el pago de los laudos de antigüedad que aquejan al IEMS y el mantenimiento mayor a los planteles”, expresó a través del comunicado.

El Sutiems anunció acciones políticas para dar a conocer su emplazamiento en los 28 planteles del IEMS y a la ciudadanía.

"Como mítines, volanteo y el cierre de Calzada de Tlalpan a la altura del plantel Coyoácan para el 29 de mayo a las 11 de la mañana. Este bloqueo a Calzada de Tlalpan también se da en el contexto de apoyo a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de la Educación en la Ciudad de México”, acotó.