Contraproducente suspender consulta del Programa de Ordenamiento: Sedatu

Suspender la consulta del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) sería contraproducente porque se cortaría el diálogo que ya existe con los diferentes sectores, consideró este lunes en conferencia de prensa José Alfonso Iracheta Carrol, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Consultado sobre la petición de varios sectores de suspender la consulta, consideró que la idea es dialogar.

“A mí me parece que es contraproducente. La idea de la consulta es justamente el diálogo con la ciudadanía, suspender la consulta sería suspender el diálogo y me parece que debe ser exactamente al revés. Tenemos que tener más y sobre todo mejor diálogo de nuevo a partir de lo que se está discutiendo y no de ideas preconcebidas”, dijo.

Sí tendrá cambios

Sin embargo, ante la polémica que el instrumento causó por temas como el “predialazo” o la subasta de predios subutilizados, el subsecretario reconoció que se tendrá que ajustar la redacción para que los apartados que han causado protestas sean más claros.

Iracheta Carrol dijo que el documento no es una ley y respeta el derecho constitucional de la propiedad privada.

“El artículo 14 de nuestra Constitución señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posiciones o derechos, sino mediante juicio seguido entre los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales, del procedimiento y formar las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

“Sólo recupero este párrafo de la Constitución y dejo asentado con toda contundencia: este instrumento no tiene ningún efecto respecto a violentar el derecho a la propiedad privada, es más, lo digo de forma contundente, la propiedad privada es la base de la estructura social en muchos sentidos y definitivamente del desarrollo económico”, dijo.

Rechazó predialazo

Indicó que sólo los gobiernos locales pueden determinar aumentos en el impuesto predial y que todos los gobiernos que conforman la ZMVM (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos) se han pronunciado por no aumentar este tributo.

Durante la conferencia se explicó que el instrumento sólo es una guía de planeación y coordinación, pero no sustituye las acciones de cada uno de los estados que lo conforman.

POZMVM lo hizo despacho

Dieron a conocer que el documento fue elaborado por un despacho especializado que obtuvo una licitación pública.

Iracheta Carrol indicó que la consulta pública del POZMVM terminará el 22 de noviembre en Ciudad de México, Hidalgo y Morelos y en Hidalgo será el 24 de noviembre.

Después vendrá un periodo de sistematización de las propuestas obtenidas en la consulta y estimó que en 2027 será publicado el POZMVM definitivo.