Brugada hace un llamado a la calma en la CDMX y pide no caer en desinformación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer en su cuenta de X que el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México (CDMX) está “en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno federal”.

Y detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará informando sobre cualquier evento de relevancia.

Brugada también hizo un “llamado a la calma y a que -los ciudadanos- se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”.

Así lo expresó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció en la red social X, que la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo un operativo “que derivó en diversos bloqueos y diversas reacciones” tras la muerte de "El Mencho".

En redes sociales, Brugada también manifestó “Todo el respaldo a @Defensamx1, @GN_MEXICO_, Fuerzas Armadas y al @GobSeguridadMX”.

Se quema auto en Tlalpan

Personal de la Secretaría de Seguridad capitalina tomó conocimiento del incendio de un vehículo sobre la carretera México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, en donde no se reportan personas lesionadas y los Bomberos laboraron para apagarlo.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo fue utilizado el día de ayer en una agresión con disparos de arma de fuego, al que ya se le daba seguimiento, por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables de incendiarlo.

JCS