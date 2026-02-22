Alcaldía Miguel Hidalgo con finanzas sanas

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la alcaldía Miguel Hidalgo realizó una buena gestión de los recursos públicos federales asignados a esta demarcación en 2024, indicó la demarcación en un comunicado.

Esto de acuerdo al dictamen emitido luego de la revisión a las erogaciones, incluidas las participaciones federales, de la Cuenta Pública 2024, donde se concluyó que se realizó una gestión razonable de los recursos del gasto federalizado, agregó la alcaldía.

Miguel Hidalgo salió sin una sola observación, ni una, y eso que significa, que aquí el dinero de los vecinos sí se cuida, que cada peso se usó donde se tenía que usar, en obras, en servicios para mejorar las calles, los espacios públicos para reiluminarlos, para que los programas lleguen a quienes más lo necesitan y primero para las mujeres”, dijo el alcalde, Mauricio Tabe.

Destacó que cumplir con todas las reglas, habla del orden y del cuidado que se tiene en el manejo del dinero público.

Sin duda, buenas noticias para nuestros vecinos, pero muy malas para los que llevan meses denunciándonos con calumnias y sin pruebas. La verdad se impone y sus mentiras se les derrumban. Todos los días doy el máximo por mantener tu confianza y para eso le recuerdo al equipo diario, que hay que entregarnos en cuerpo y alma por hacer las cosas y hacerlas bien. Gracias a mi equipo y gracias a nuestros vecinos por su confianza”, agregó Tabe.

En el transcurso de la revisión por parte de la ASF, la alcaldía Miguel Hidalgo solventó todos y cada uno de los requerimientos solicitados por diversos contratos que fueron auditados y que suman un importe de 41 millones de pesos.

