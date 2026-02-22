Incendio de auto y balacera en Tlalpan deja siete detenidos y un muerto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) confirmó que un automóvil particular fue incendiado por sujetos quienes también dispararon balazos al aire la tarde de este domingo sobre la Carretera México-Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan.

Posteriormente policías persiguieron a los presuntos responsables y ocurrió una balacera en donde un presunto agresor perdió la vida.

“Sujetos prendieron fuego a un vehículo particular y realizaron disparos al aire, para después huir del sitio en otra unidad. En el lugar no se registraron lesionados. De manera inmediata, a través del sistema de videovigilancia del C2, policías de la SSC dieron seguimiento a dos vehículos relacionados: el primero se ubicó en la calle Benito Juárez, de la colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer.

“El segundo vehículo se ubicó en la calle Ayuhualco, de la misma colonia, donde al momento de intervenir, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, quienes al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de dos armas de fuego. Derivado del enfrentamiento, un hombre perdió la vida”, indicó la dependencia en una ficha informativa.

La dependencia agregó que hasta la noche del domingo no había comprobado que los hechos estén relacionados con el abatimiento de “El Mencho” en Jalisco.

De acuerdo con la información recabada tras las detenciones, se pudo confirmar la participación de las personas detenidas en la quema del vehículo, sin que hasta el momento se hayan identificado indicios que vinculen a los presuntos responsables con los eventos ocurridos en Jalisco, teniendo como principal línea de investigación que se trata de un grupo oportunista de arraigo local que quiso aprovechar la situación”, informó la dependencia.

El vehículo incendiado ya era objeto de un seguimiento previo por su presunta participación en un evento de lesiones por arma de fuego ocurrido este sábado.

Uno de los detenidos cuenta con ingresos al sistema penitenciario en 2021 por un incidente de violencia familiar en la misma comunidad de San Andrés Totoltepec, agregó la SSC.

