Una veintena de especies de colibríes de la CDMX, en riesgo; autoridades publicaron manual

En la Ciudad de México habitan al menos 19 especies de colibríes, las cuales enfrentan múltiples desafíos como la destrucción del hábitat, el uso indiscriminado de pesticidas, el cambio climático y la contaminación.

Una de las amenazas principales es la bioacumulación, es decir, la acumulación gradual de sustancias tóxicas y metales pesados que entran a su cuerpo a través del aire, el agua o los alimentos, causando daños severos a su salud.

Así lo explica el Manual breve de los colibríes guardianes alados del territorio, publicado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad (Sedema).

Estas aves, pertenecientes a la familia Trochilidae, nombre que hace referencia a su pequeño tamaño, habitan en barrancas, canales, jardines vecinales y huertos urbanos, encontrando en el Canal Nacional y el Bosque de Chapultepec refugios vitales donde obtienen alimento, anidación y descanso.

Su corazón puede latir hasta mil 200 veces por minuto debido a su rápido aleteo y vuelo acelerado.

Para mantener este ritmo, deben consumir diariamente hasta dos veces su peso en néctar y pequeños invertebrados.

Su veloz aleteo en forma de ocho los convierte en el único grupo de aves capaces de realizar vuelos estacionarios y desplazarse en todas direcciones, incluso hacia atrás, como lo haría un helicóptero.

Las plumas de su cabeza y garganta poseen un brillo metálico producido por la refracción de la luz, lo que permite ver distintos colores dependiendo del ángulo de observación.

“Los colibríes son actores fundamentales en los servicios de soporte, especialmente en la polinización, uno de los procesos clave para la salud de los ecosistemas. Su actividad beneficia directamente a la diversidad vegetal, ya que un alto porcentaje de plantas dependen de ellos para reproducirse. Al trasladar polen entre flores, incluso a través de grandes distancias, los colibríes favorecen la variabilidad genética de muchas plantas silvestres”, indica el manual que fue publicado a finales de 2025.

“Aunque se reconoce su papel como polinizadores, pocas veces se menciona que su actividad contribuye al control natural de plagas al alimentarse de pequeños insectos y mosquitos”.

El entorno urbano presenta riesgos constantes como la depredación por especies invasoras y domésticas, entre ellas los gatos callejeros y ferales.

Las ventanas también representan un problema grave, pues las aves no perciben el vidrio como una barrera y pueden morir al chocar.

Asimismo, los bebederos artificiales mal higienizados son prolíficos para los parásitos que pueden enfermarlos.

Para protegerlos, se recomienda crear hábitats seguros con plantas nativas productoras de néctar como el muicle, toronjil, mirto, salvia o chía.

Es fundamental evitar el uso de pesticidas y participar en el riego de estas plantas durante el invierno y la primavera, cuando las lluvias son escasas.

“Si tienes gatos o perros, procura que no salgan solos a los parques y jardines para colibríes”, indicó el documento.

Las autoridades recordaron que los colibríes no pueden sobrevivir al cautiverio debido a su metabolismo acelerado y solicitaron denunciar cualquier maltrato ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Atención Animal o la Brigada de Vigilancia Animal.

¿Cómo cuidarlos?

El Manual breve de los colibríes establece estas medidas que se pueden implementar para preservarlos:

Crea hábitats seguros en jardines, balcones o espacios comunitarios.

Evita el uso de pesticidas en tus plantas y jardines.

Combate los mitos que promueven su cosificación y explotación.

Usa mallas y mosquiteros para evitar que choquen con ventanas.

Participa en actividades de riego y cuidado de las plantas para colibríes.

Denuncia la captura y comercio ilegal de estos ejemplares.