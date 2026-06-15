¡Con todo y escoba! Brugada inicia limpieza del Centro Histórico; van por reactivación comercial 

La jefa de gobierno, Clara Brugada, funcionarios de su gabinete y empresarios del Centro Histórico participaron en la limpieza del callejón de Motolínea, en el inicio de una labor para limpiar calles y callejones del Centro Histórico -que habían estado ocupados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)- para reactivar la movilidad y la operación normal de los comercios.

“Nos hemos reunido con empresarios del Centro Histórico, donde ellos plantearon toda la problemática y sus necesidades, que afortunadamente cada día vamos avanzando más en resolverlas, sobre todo la movilidad y el derecho a que puedan ellos tener sus comercios abiertos”, dijo Brugada en la calle de Madero.

Autoridades capitalinas y empresarios del primer cuadro de la ciudad forman una alianza para la recuperación y limpieza de los espacios públicos. Especial

La jefa de Gobierno dio a conocer que acordó con los comerciantes del centro “hacer tequios de limpieza de las calles que se van recuperando, para que la población pueda venir con toda tranquilidad y seguridad al centro histórico, estamos por un florecimiento del Centro Histórico”.

Brugada recordó que se han colocado 7 mil luminarias en el programa de Iluminación del Centro Histórico y se tiene una ruta de electromovilidad.

Con el apoyo de camiones cisterna y personal de limpia, avanzan rápidamente los trabajos de lavado profundo en las vías recuperadas para reactivar la movilidad. Especial

Por su parte Ángel Musi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes Establecidos y vecinos del Centro Histórico, agradeció la presencia de Brugada. “Estamos muy agradecidos de que toda la gente de gobierno está tratando de participar, porque en este tema, realmente no hay culpables o inocentes: solamente hay afectados”.

“Y aquí en el centro los afectados somos nosotros y a final de cuentas cada uno con su vértice de lo que tiene como problema, pero lo importante es que hay una amalgama de la gente de gobierno y los empresarios para continuar con esta limpieza”, dijo Musi.

En el evento participaron también el secretario de Gobierno, César Cravioto, el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, así como el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, entre otros.