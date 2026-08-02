Aseguran cerca de tres millones de cigarros ilícitos en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 4 mil 31 kilogramos de cigarros ilícitos, equivalentes a 2 millones 880 mil piezas, durante dos operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con un comunicado conjunto, los aseguramientos derivaron de medidas de control, revisión documental e inspección operativa aplicadas por personal especializado en la terminal aérea.

Inteligencia aduanera permitió detectar los embarques

Las autoridades informaron que, mediante labores de inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, revisión documental, inspecciones con equipos de rayos X y revisiones físicas, detectaron inconsistencias en embarques procedentes de China y Corea con destino a México.

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Estas acciones permitieron impedir el ingreso de la mercancía a los canales de comercialización.

Más de cuatro toneladas de tabaco ilícito fueron aseguradas

En total, fueron aseguradas más de cuatro toneladas de productos de tabaco ilícitos, en una acción que, según las dependencias, fortalece la seguridad nacional, protege la salud pública y combate el contrabando que afecta la economía formal y la recaudación del Estado.

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La ANAM señaló que este tipo de mercancías también vulnera los derechos de propiedad intelectual, genera competencia desleal para las empresas legalmente establecidas y representa riesgos para la salud de la población, debido a que su autenticidad, composición y trazabilidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Mercancía permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones

Las dependencias indicaron que los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras continúan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales para definir su situación jurídica.

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Asimismo, destacaron que la coordinación entre la ANAM, Marina y la SSPC forma parte del fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado para proteger las fronteras, asegurar las cadenas logísticas internacionales y reforzar los controles aduaneros mediante el uso de tecnología, inteligencia y análisis de riesgos.