¡Toma precauciones! Alerta en CDMX por caída de ceniza del Popocatépetl

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre la probable caída de ceniza del volcán Popocatépetl en la Ciudad de México.

La ceniza podría registrarse durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, informó la dependencia.

"De acuerdo con el reporte del monitoreo al volcán #Popocatépetl, es posible la caída de ceniza durante las próximas 12 horas en la mayoría de las demarcaciones de la Ciudad de México", alertó en su cuenta de X.

La dependencia emitió recomendaciones como cubrir los depósitos de agua, evitar las actividades al aire libre, no dejar alimentos a la intemperie y proteger nariz y boca, entre otras.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas exhortaron a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas oficiales e implementar medidas preventivas en los hogares.

Entre las sugerencias destacan barrer y almacenar la ceniza en bolsas de plástico para evitar verterla al drenaje, así como sellar con trapos húmedos las rendijas de puertas y ventanas para impedir su ingreso a los interiores.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado especial a cuidar de los animales de compañía, recomendando mantenerlos bajo resguardo dentro de las viviendas y limpiar adecuadamente sus platos de comida y agua.

En caso de presentar afectaciones en las vías respiratorias o irritación en los ojos derivado de la presencia de ceniza, se instó a la ciudadanía a acudir de inmediato a los centros de salud más cercanos o comunicarse a las líneas de emergencia de la capital.