La Gran Feria del Elote 2026 llega al pueblo de San Juan Ixtayopan en Tláhuac

El pueblo de San Juan Ixtayopan en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX) se llenará de sabores y colorido para albergar la edición 32 de la Gran Feria del Elote y la Tortilla 2026, rindiendo culto a uno de los productos emblemáticos de nuestro México, el maíz.

Del 8 al 16 de agosto, los visitantes podrán degustar productos hechos a base de maíz, un elemento emblemático, de gran tradición, siendo la base de la alimentación en los hogares mexicanos, preparados en distintas variedades y engalanado la gastronomía nacional.

Esquites con conejo, tuétano, suadero, hasta repostería como pay de huitlacoche, nieves de elote, sumado a la comida típica de la región como chile criollo y tamales, además de bebidas, serán algunos de los platillos que los más de 150 expositores de la región ofertarán para el gusto de todos los paladares.

Asimismo, durante la feria se espera una afluencia superior a las 120 mil personas de distintas partes de la CDMX, del país, así como extranjeros, lo que generará una derrama económica aproximada de entre 6 y 8 millones de pesos, en beneficio de 300 familias que viven de la producción y preparación del maíz.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, invitó a toda la comunidad a disfrutar de la gastronomía de San Juan Ixtayopan, un pueblo de la demarcación que mantiene sus tradiciones y que representa, de manera digna a la demarcación.

Acompañada por el diputado federal por Tláhuac, Roberto Mejía Méndez, así como integrantes que conforman el comité organizador, la edil celebró que las nuevas generaciones sigan conservando la identidad y la tradición de una de las muestras gastronómicas más representativas en la alcaldía.

"Me llena de alegría ver como esta gran feria mantiene su esencia, que nos muestra una parte importante del maíz, sin duda uno de los alimentos más representativos para los mexicanos", resaltó.

Hernández Calderón puntualizó que visitar la feria es darse una vuelta por una de las principales zonas productoras de maíz, orgullosamente de Tláhuac, donde en familia, se disfrutará de una gran variedad de platillos y la esencia de San Juan Ixtayopan, la cual se encuentra en la calidez de su gente.

"Los invito a visitarnos, la experiencia es única e inolvidable, la calidez de la gente y la gastronomía de San Juan Ixtayopan son los principales ingredientes", concluyó.

En la feria podrán encontrar esquites con conejo, tuétano, suadero, hasta repostería como pay de huitlacoche, nieves de elote, chile criollo y tamales Foto: Especial

San Juan Ixtayopan es el principal productor de maíz de la CDMX

El pueblo de San Juan Ixtayopan es el principal productor de maíz de la CDMX, el cual además se consume en distintas partes del país; en sus más de 320 hectáreas de cultivo, el 80 por ciento de ellas producen distintas variedades de este elemento ancestral.

Como parte de los atractivos de la Gran Feria del Elote y la Tortilla se encuentra la gran variedad musical en la explanada de la plaza de la Igualdad, la cual será el escenario donde agrupaciones como Aroma, Los Dandys, entre otros, brindarán un recital de gran calidad.

Asimismo, se contará con una área de juegos mecánicos para todas las edades.

Los stands de la feria se instalarán en la avenida del Maestro, entre norte del comercio y Álvaro Obregón, con un horario de 10:00 a 24:00 horas.