A dos años de su victoria, Sheinbaum dará informe nacional el 31 de mayo

Para conmemorar el segundo aniversario de su victoria en las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum rendirá un informe el próximo domingo 31 de mayo en Palacio Nacional, y convocó a sus simpatizantes a seguirlo en directo desde las plazas de ciudades en todo el país.

Desde Teapa, Tabasco, Sheinbaum puntualizó que en lugar de convocar a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, con el traslado de miles de personas desde diversos puntos del país que eso conlleva, decidió dar un informe y que éste sea difundido a sus seguidores en plazas pública.

Platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en v es de que todos vayamos a la ciudad (de México), en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se e escuche el informe”, expuso Sheinbaum desde Teapa.

Destacó que el informe, pese a no estar contemplado en la Constitución, forma parte del compromiso de rendición de cuentas de su administración.

Se llama rendición de cuentas. Que explique, justamente los que estamos explicando hoy, de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento que representamos, por qué el pueblo está contento, por qué no hay divorcio entre pueblo y gobierno, por qué hay que seguir fortaleciendo la transformación’ Sobre todo los gobiernos del pueblo, seguir juntos”, comentó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo reiteró que México no acepta intervencionismo de ningún otro país en asuntos internos, y refrendó su compromiso con defender la soberanía nacional.

Seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, México, a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, consideró.

Sheinbaum insistió en que en México hay una oposición a su gobierno, la cual proviene de grupos de poder económico.

La presidenta encabezó en Teapa, un mitin de entrega de programas del bienestar a beneficiarios de esa comunidad tabasqueña, en la que estuvo acompañada de la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez; y del gobernador de la entidad, Javier May.