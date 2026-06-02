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Colapsa comercio en oriente del Centro Histórico de CDMX por cierres viales ante plantón de la CNTE

Locatarios de vías como Moneda y Correo Mayor reportan que sus ventas se han desplomado al 100% ante la falta de clientes. 

Por: Arturo Páramo

Largas filas de personas esperando pasar por un acceso estrecho hacia el Zócalo de la CDMX, debido a los bloqueos con vallas metálicas de la policía por el plantón de la CNTE.
Las vallas metálicas instaladas en los alrededores de Palacio Nacional limitan severamente el acceso peatonal, generando cuellos de botella y colapsando la actividad comercial.José Antonio García

El cierre de calles en torno al Zócalo y al Palacio Nacional provocado por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha comenzado a colapsar el comercio en la zona oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El perímetro de las calles Correo Mayor, de Guatemala a Venustiano Carranza, Moneda, Corregidora y Dolores ha provocado que las ventas se desplomen para todos los comercios de la zona.

¿Cuánto han bajado sus ventas?, se le cuestionó a un comerciante de la zona. “Al cien por ciento. No vendemos nada ¿A quién le vendemos si a la gente no la dejan pasar? Ya no aguantamos, los gastos son fuertes y diarios”, dijo Raúl Hernández, representante de locatarios de la Plaza Moneda. 

Los locatarios colocaron pancartas en los accesos a Palacio Nacional en protesta por los cierres que llevan ya tres días. Los cierres se realizan con vallas metálicas de tres metros de altura reforzadas con bloques de concreto, y cientos de elementos policiacos.

Comerciantes del Centro Histórico exigen a las autoridades retirar las vallas y el cerco que han establecido ante el colapso del comercio.
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El paso de trabajadores de Palacio Nacional, de Hacienda, de personal de museos, locatarios y compradores se realiza a través de una bonetería en la esquina de Venustiano Carranza y Correo Mayor, y dos estrechos pasajes comerciales.

Las tiendas de este perímetro, normalmente atestadas de compradores, se encuentran sin compradores. Se trata de cientos de negocios de bisutería, artículos de belleza, ropa, artículos de temporada, maletas, ferreterías, comedores, y electrodomésticos que usualmente están atestados y que en el transcurso de esta semana están desolados.

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