Colapsa comercio en oriente del Centro Histórico de CDMX por cierres viales ante plantón de la CNTE

El cierre de calles en torno al Zócalo y al Palacio Nacional provocado por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha comenzado a colapsar el comercio en la zona oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El perímetro de las calles Correo Mayor, de Guatemala a Venustiano Carranza, Moneda, Corregidora y Dolores ha provocado que las ventas se desplomen para todos los comercios de la zona.

¿Cuánto han bajado sus ventas?, se le cuestionó a un comerciante de la zona. “Al cien por ciento. No vendemos nada ¿A quién le vendemos si a la gente no la dejan pasar? Ya no aguantamos, los gastos son fuertes y diarios”, dijo Raúl Hernández, representante de locatarios de la Plaza Moneda.

Los locatarios colocaron pancartas en los accesos a Palacio Nacional en protesta por los cierres que llevan ya tres días. Los cierres se realizan con vallas metálicas de tres metros de altura reforzadas con bloques de concreto, y cientos de elementos policiacos.

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El paso de trabajadores de Palacio Nacional, de Hacienda, de personal de museos, locatarios y compradores se realiza a través de una bonetería en la esquina de Venustiano Carranza y Correo Mayor, y dos estrechos pasajes comerciales.

Las tiendas de este perímetro, normalmente atestadas de compradores, se encuentran sin compradores. Se trata de cientos de negocios de bisutería, artículos de belleza, ropa, artículos de temporada, maletas, ferreterías, comedores, y electrodomésticos que usualmente están atestados y que en el transcurso de esta semana están desolados.