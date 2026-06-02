Indara se suma al equipo de rescate del ERUM

La capacidad de respuesta ante derrumbes, explosiones y desastres del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, contará con una nueva integrante.

Se trata de Indara, una cachorra pastor alemán de apenas cuatro meses de edad que comenzó su preparación para integrarse al equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano del ERUM.

La joven canina fue donada por un ciudadano y, a partir de ahora, se sumará a las labores que actualmente realiza Barret, un pastor belga malinois de tres años que forma parte del equipo canino del ERUM, quien ha participado en diversas operaciones de localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso durante emergencias.

Foto: SSC

Aunque aún se encuentra en una etapa inicial de formación, la cachorra pastor alemán iniciará un proceso de entrenamiento, que se extenderá aproximadamente dos años.

Durante ese tiempo desarrollará habilidades de búsqueda de personas vivas, rastreo en escenarios de desastre, obediencia táctica y trabajo en condiciones de alta complejidad.

Su manejador será el oficial Dann Joha Ricoy Montes, subdirector del ERUM, quien explicó que la preparación estará a cargo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante prácticas constantes y simulaciones de rescate.

Foto: SSC

Una vez certificada, Indara podrá participar en operativos relacionados con derrumbes, explosiones, fenómenos naturales y otras emergencias, donde los perros de rescate se convierten en una herramienta clave para localizar sobrevivientes en los primeros minutos posteriores a un siniestro.

Al informar de la incorporación de Indara a los binomios caninos del ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el grupo USAR cuenta con reconocimiento internacional desde 2019, cuando obtuvo una acreditación bajo estándares especializados en búsqueda y rescate urbano.

Esa certificación avala la capacidad operativa y técnica de sus integrantes, para intervenir en situaciones de alto riesgo tanto en México como en otros países, precisó la dependencia.