Comerciantes establecidos protestan por cierres en el Centro de CDMX

Comerciantes establecidos protestaron este martes por los cierres de calles del Centro Histórico de la Ciudad de México que están afectando sus negocios.

Los empresarios cerraron Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Francisco I. Madero.

Bloquean Especial

Exigieron que el Gobierno de la Ciudad de México abra las calles y retire los filtros de las inmediaciones del Zócalo para que las personas puedan ingresar a comprar.

Y también permita el acceso ágil de los empleados de los establecimientos mercantiles.

“Entendemos que resguardan el espacio para evitar el ingreso de grupos de manifestantes, pero el diálogo y la negociación debe ser eficiente y eficaz para lograr acuerdos que no afecten la vida cotidiana y comercial de la zona patrimonial”, señalaron.

Y se mostraron preocupados por la desesperación que existe entre los empresarios del Centro.

“Lo que más nos preocupa es la creciente desesperación que estamos percibiendo entre las miles de personas que representamos. Los empresarios del Centro Histórico no solamente sostienen sus negocios. Sostienen familias, empleos, proveedores y cadenas completas de actividad económica”, indicaron en un comunicado.

Los empresarios y comerciantes indicaron que pagan impuestos federales, estatales y locales, cuotas al Seguro Social, Infonavit, permisos, licencias, derechos y contribuciones, así como rentas, servicios y salarios.

Pero, principalmente, generan miles de empleos formales, agregaron.

“Venimos arrastrando años muy difíciles. La pandemia dejó heridas profundas de las que muchos negocios aún no logran recuperarse por completo. Aun así, seguimos trabajando todos los días con responsabilidad, esfuerzo y compromiso, convencidos de que cada negocio que permanece abierto aporta un granito de arena para sacar adelante a nuestra ciudad y a nuestro país. Por eso nos preocupa profundamente el ánimo que hoy existe entre comerciantes, empresarios, trabajadores y clientes”, indicaron.

Y amagaron con seguir protestando.

“No es el camino que deseamos. No es el camino que hemos promovido. Y sinceramente esperamos que no sea el camino al que tengamos que llegar”, señalaron.