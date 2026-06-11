Cierran por completo caseta en Tlalpan y hay conato de violencia

A las 12:20 de este jueves los normalistas de Ayotzinapa y los familiares de los estudiantes desaparecidos cerraron por completo la caseta de la autopista México Cuernavaca, en Tlalpan.

Así la revisión Arturo Páramo

Para el cierre usaron las dovelas de plástico que se usan para dividir carriles.

Además, habilitaron un equipo de audio que montaron arriba de una camioneta con la intención de ir avanzando hacia la Ciudad de Mexico, sin embargo, la policía atravesó un camión sobre la autopista para bloquear el paso hacia Viaducto Tlalpan.

Personal de la Secretaría de Gobernación, encabezado por el subsecretario Arturo Medina intentan detener el avance de los normalistas, y se suscitó un primer conato de violencia.

La camioneta de los normalistas llegó hasta el camión de la policía, y los manifestantes grafitearon la unidad.

La policía formó un cerco tras el camión para evitar el paso de la manifestación.