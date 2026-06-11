'Blinda' SSC CDMX vigilancia y entrada en caseta de Tlalpan
Los policías detienen a autobuses y camionetas de transporte, revisan compartimentos de carga y usan binomios para detectar alguna sustancia ilegal.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detiene a autobuses y camionetas de transporte que ingresan por la caseta de peaje de Tlalpan, revisan los compartimentos de carga y usan los binomios para detectar alguna sustancia ilegal.
Por unos minutos detuvieron a un contingente de grupos que se dirigen a apoyar al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tras dialogar con personal de la Secretaría de Gobernación dejaron que continuarán su camino hacia la Ciudad de México.
En la caseta solo se deja el paso libre a los autobuses de líneas de itinerario fijo.
Hasta las 8:00 solo se encuentra abierto un carril de la caseta de peaje.