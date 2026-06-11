'Blinda' SSC CDMX vigilancia y entrada en caseta de Tlalpan

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detiene a autobuses y camionetas de transporte que ingresan por la caseta de peaje de Tlalpan, revisan los compartimentos de carga y usan los binomios para detectar alguna sustancia ilegal.

Así las revisiones Arturo Páramo

Por unos minutos detuvieron a un contingente de grupos que se dirigen a apoyar al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y tras dialogar con personal de la Secretaría de Gobernación dejaron que continuarán su camino hacia la Ciudad de México.

Así la revisión Arturo Páramo

En la caseta solo se deja el paso libre a los autobuses de líneas de itinerario fijo.

Hasta las 8:00 solo se encuentra abierto un carril de la caseta de peaje.