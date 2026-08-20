HOY 11 manifestaciones provocarán caos en CDMX

Este jueves 20 de agosto se espera al menos 11 manifestaciones y tres citas agendadas, cuatro rodadas ciclistas, una en patines y 20 eventos masivos. Las zonas que presentarán complicaciones viales son Polanco, Condesa, Centro Histórico y la avenida México Coyoacán.

MANIFESTACIONES

Foro ‘Sin techo con derechos 2026’

Desde las 10:00 horas, la revista “Mi Valedor” realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sobre Ricardo Flores Magón, el foro “Sin techo con derechos 2026”. El encuentro busca hablar sin rodeos de la realidad que viven las personas en situación de calle, desde la exclusión social hasta los retos que siguen pendientes en derechos humanos y políticas públicas. Participarán organizaciones civiles, activistas y defensores de derechos humanos.

En la colonia Obrera, CDMX, Mi Valedor mantiene una casa de día abierta a personas en situación de calle y vulnerabilidad. Olimpia Ávila

Alternativas viales: Eje 2 Norte Manuel González, Guerrero, Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Defensores del Refugio Franciscano protestarán en Polanco

A las 11:00 horas, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano llegarán a la Junta de Asistencia Privada, en Calderón de la Barca 92, colonia Polanco. Exigen una auditoría e investigación por la venta del predio del refugio a un particular y también denuncian que los animales que permanecen bajo resguardo gubernamental no han recibido la atención adecuada.

El primer grupo que será reubicado está conformado por 293 perros que se mantienen en el refugio temporal del Ajusco Gobierno de la Ciudad de México

La propia agenda advierte que podrían sumarse otras organizaciones animalistas y que no se descartan afectaciones a la circulación durante la protesta.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Horacio, Homero, Mariano Escobedo y Ferrocarril de Cuernavaca.

Informe sobre fosas clandestinas en México

También a las 11:00 horas, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana presentará en la Casa Refugio de la Memoria, en Citlaltépetl 25, Hipódromo Condesa, el informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza”.

Madres buscadoras localizaron una nueva fosa clandestina Especial

El documento analiza los hallazgos de fosas clandestinas registrados en México entre 2009 y 2024. Se espera la presencia de familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y público en general.

Alternativas viales: Avenida Insurgentes Sur, Nuevo León, Avenida México, Sonora y Circuito Interior.

A favor de una ley para una muerte digna

Al mediodía, la iniciativa ciudadana “Libertad para Morir” instalará una jornada de recolección de firmas en el Centro Nacional de las Artes, sobre Río Churubusco, en Coyoacán.

El derecho a la muerte digna es parte del derecho a vivir dignamente.

Buscan respaldar la iniciativa denominada “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, con la que plantean permitir que pacientes con enfermedades avanzadas o incurables puedan recibir asistencia para una muerte digna.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, División del Norte, Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y Avenida Presidente Plutarco Elías Calles.

Plataforma 4:20 (En tres puntos de la ciudad)

A partir de las 12:00 horas, Plataforma 4:20 tendrá presencia en el Monumento a la Madre, en Insurgentes y Manuel Villalongín; en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente; y en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Realizarán una jornada itinerante para reunir firmas y difundir información sobre derechos cannábicos, además de talleres para reducir riesgos y daños y charlas relacionadas con derechos humanos y legislación sobre cannabis.

Alternativas viales: en la zona del Monumento a la Madre pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Eje 1 Poniente; para Narvarte, Universidad, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur; mientras que en Gran Canal las opciones son Eduardo Molina, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

Trabajadores del ISSSTE en la Condesa

A las 14:00 horas, trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE “Dr. Javier Domínguez Estrada”, ubicada en José Vasconcelos 10, colonia Condesa, protestarán para pedir la destitución de la administradora del lugar.

Los inconformes denuncian abuso de autoridad, nepotismo y hostigamiento laboral contra trabajadores de la clínica. No se descarta que bloqueen vialidades como medida de presión.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Nuevo León, Alfonso Reyes y Avenida Constituyentes.

Reunión por el caso Ayotzinapa

A las 17:30 horas, la Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirá en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco.

A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones se reunirán para coordinar las siguientes acciones con las que mantendrán su exigencia de esclarecimiento de los hechos, reparación del daño y castigo a los responsables. No se descarta que realicen brigadeo informativo afuera del inmueble.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.

Comerciantes de mercados públicos

A las 18:00 horas, integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos se reunirán en el Mercado Martínez de la Torre, ubicado en Eje 1 Norte Mosqueta y Soto, colonia Guerrero.

Entre los asuntos que pondrán sobre la mesa están las iniciativas ciudadanas que impulsan, el programa “Mercados, corazón del mundial”, denuncias contra funcionarios públicos y otros temas relacionados con los mercados capitalinos.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Guerrero, Eje Central y Ricardo Flores Magón.

Colectivos en Tlaxcoaque

También a las 18:00 horas, integrantes del Frente Común Lupilla Xiu y colectivos que los acompañan se concentrarán en el Edificio Juana de Arco, en Tlaxcoaque y Fray Servando Teresa de Mier.

Tienen prevista una reunión con autoridades de Gobernación para abordar diversos reclamos, entre ellos reparación de daños por una presunta represión militar, vivienda para mujeres adultas mayores, atención a una denuncia federal contra una activista de la comunidad trans y su incorporación a la comisión de víctimas. No se descartan afectaciones viales durante sus actividades.

Alternativas viales: José María Izazaga, Eje Central, Circunvalación, Lorenzo Boturini y Eje 2 Sur.

Recolectan firmas contra dirigente del SME

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya.

La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” y consiste en reunir firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 7 Sur Municipio Libre.

Volanteo por los derechos de los animales en Bellas Artes

También durante el día, integrantes de Liberum A.C. estarán en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, sobre Avenida Juárez, donde repartirán información para generar conciencia sobre las condiciones de los animales destinados al consumo humano y el cuidado del medio ambiente.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas, Arcos de Belén y José María Izazaga.

CITAS AGENDADAS

Solución a créditos hipotecarios vencidos

A las 11:00 horas, integrantes de México Unido por una Vivienda Digna acudirán a la Sociedad Hipotecaria Federal, ubicada en Ejército Nacional 180, colonia Anzures, Miguel Hidalgo. El motivo de la reunión será buscar una solución al problema de créditos hipotecarios vencidos.

Alternativas viales: Marina Nacional, Mariano Escobedo, Thiers, Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Ex trabajadores de Ruta 100

A las 12:00 horas, ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100 tienen una cita en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico.

Su exigencia sigue siendo el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Circunvalación, República de Perú y Eje 1 Norte.

Vecinos de Álvaro Obregón

Durante el día, vecinos de Álvaro Obregón acudirán a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, en San Lorenzo 712, colonia Del Valle Sur.

Pedirán respuesta a problemas relacionados con colindancias, usos de suelo y asignación de números oficiales de distintos predios de la demarcación.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Félix Cuevas, Insurgentes Sur y Eje 7 Sur.

EVENTOS MASIVOS

A las 19:00 horas, el Monumento a la Revolución recibirá una función cinematográfica al aire libre por el Día del K-Pop, con aforo estimado de 10 mil personas. A las 20:00, La Malinche se presenta en el Frontón México, con 3 mil 800 asistentes, mientras El Rey León tendrá función en el Teatro Telcel para mil 400 personas.

A las 20:30 horas, Silvia Pérez Cruz ofrecerá concierto en el Teatro Metropólitan, con aforo de mil 794 personas, y a las 21:00 horas Sam Smith estará en el Auditorio Nacional, donde se esperan alrededor de 9 mil 790 asistentes.

En temas culturales, continúa la Feria Regional 2026 en San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta, con 3 mil personas; la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”; y desde las 09:00 horas arranca la Feria del Amaranto 2026 en el Monumento a la Revolución, con una asistencia prevista de 3 mil personas.

Además, siguen las actividades de Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías. En el WTC continúa el Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina Perioperatoria, con mil 200 asistentes, y Expo Pan, con 6 mil. En el Zócalo sigue la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios; en Centro Banamex continúan IBTM Américas, con 3 mil 300 asistentes, y Expo Med Hospitalar, con mil 400. También permanece “México Aquí” en el Monumento a la Madre, con aforo previsto de 5 mil personas.

En deportes, a las 19:00 horas, Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla vuelven a encontrarse en el Estadio Alfredo Harp Helú por la semifinal de los playoffs de la LMB, con 15 mil aficionados previstos. A las 19:30 habrá lucha libre profesional en la Arena México, con 4 mil asistentes, y a las 20:00 los Diablos Rojos enfrentan a Lobos Plateados de Puebla en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, con aforo de 3 mil personas.

Finalmente, durante la madrugada se realiza la Décima Segunda Peregrinación de la Diócesis de Izcalli a la Basílica de Guadalupe. Parte desde Cuautitlán Izcalli y termina en el templo mariano de Gustavo A. Madero, con un aforo estimado de mil 500 peregrinos.