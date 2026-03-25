Chocan dos unidades del Metrobús en GAM; reportan varios heridos

Dos autobuses del Metrobús chocaron este miércoles en la Línea 5 a la altura del cruce de Eduardo Molina con San Juan de Aragón, al norte de la Ciudad de México.

Heridos

Preliminarmente, tuvo un saldo de 15 personas lesionadas. Al parecer el siniestro vial habría sido por alcance.

Metrobús informó así el percance

En una tarjeta informativa el Metrobús señaló que esta mañana, dos unidades estuvieron involucradas en un hecho de tránsito en la estación San Juan de Aragón de Línea 5, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con un saldo de 15 personas lesionadas, ninguna de gravedad.

El incidente ocurrió cuando una unidad en proceso de ingreso a la estación se impactó con otra que estaba detenida, debido a una inadecuada distancia de aproximación.

De inmediato, ambos operadores dieron aviso al Centro de Control activando los protocolos de atención. Servicios de emergencia acudieron al lugar y brindan atención médica a las personas lesionadas.

Las unidades permanecen en sitio hasta que concluyan las labores correspondientes. Metrobús colabora con las autoridades y dará seguimiento a la atención integral de las y los lesionados.

El choque

Paramédicos, policías y otros elementos de cuerpos de emergencia acudieron al sitio a atender el siniestro vial ocurrido frente a la estación San Juan de Aragón.