De la Champions al abandono: Claudia Cid, futbolista mexicana pide ayuda tras grave lesión en Albania y acusa a su club de no pagar cirugía

La futbolista mexicana Claudia Cid atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera. La defensa poblana reveló en redes sociales que sufrió una grave lesión de rodilla mientras jugaba en Albania y que su club, el KFF Vllaznia Shkodër, se niega a cubrir los gastos de la operación.

En un video difundido en sus cuentas, la jugadora explicó que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco, una combinación que requiere cirugía urgente y una larga rehabilitación. Ante la falta de respaldo económico, decidió organizar una rifa con causa para reunir fondos. Entre los premios ofrecidos hay un iPad, tenis On Cloud y un jersey retro del Real Madrid.

Pionera mexicana en Albania

Cid había escrito una página especial en el futbol femenil mexicano al convertirse en la primera jugadora del país en fichar en la liga albanesa. Su llegada al Vllaznia Shkodër, club histórico del balompié femenino de ese país, también le abría la puerta a torneos internacionales como la UEFA Women's Champions League, vitrina clave para su crecimiento profesional.

La defensora originaria de Puebla se formó en equipos escolares y universitarios antes de dar el salto profesional en México. Pasó por clubes de la liga local como Club América Femenil, Club León Femenil, Cruz Azul Femenil, Querétaro Femenil y Club Tijuana Femenil, recorrido que le permitió consolidarse y buscar oportunidades en Europa. Lesión que cambia el panorama

Una ruptura de ligamento cruzado suele requerir entre seis y nueves meses de recuperación, además de costos elevados en cirugía, rehabilitación y seguimiento médico. Sin contrato que garantice la cobertura de gastos, la jugadora quedó en una situación vulnerable que refleja la precariedad que aún viven muchas futbolistas fuera de las grandes ligas.

Me lastimé la rodilla y necesito su ayuda. Sufrí una lesión de ligamento cruzado y menisco jugando en Albania. El club no quiere hacerse responsable y aunque existe un proceso legal mi rodilla no puede esperar. La cirugía es muy costosa. Por eso organizaré una rifa con causa con premios como un iPad, tenis On Cloud y un jersey retro del Real Madrid"

El caso de Claudia Cid abre debate sobre la protección laboral en el futbol femenil internacional, donde no siempre existen seguros médicos sólidos ni contratos claros. Mientras avanza el proceso legal con su club, la defensora mexicana apuesta por la solidaridad para volver a las canchas.