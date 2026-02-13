Rescatan a perro víctima de agresión tras denuncia en redes sociales

En redes sociales se difundieron un par de videos en los que se observó un caso de maltrato animal, el cual se cometió en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón en contra de un perro de la raza Husky, al que golpeaban o mantenían amarrado con una correa que no le permitía echarse a descansar.

Ante la denuncia del caso, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encargaron de poner a salvo al can, pese a que al principio el dueño no quería entregarlo.

“En coordinación con personal de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), elementos de la BVA rescataron a un perrito de la raza Husky que, al parecer, estaba en situación de maltrato, en la alcaldía Álvaro Obregón”, informó la Brigada.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Hortensia, de la colonia Florida, en donde se entrevistaron con el dueño de la vivienda y le explicaron el motivo de la visita, además de las responsabilidades y obligaciones que tiene como el dueño de un animal de compañía.

“Tras la plática, el propietario manifestó a los oficiales su deseo de entregar voluntariamente al perro de aproximadamente dos años de edad, el cual fue valorado por un médico veterinario en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y posteriormente fue llevado a un hogar temporal donde recibirá amor y cuidado”, añadió la SSC.

Sanciones por maltrato contra los animales

En la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México se establece que es obligación de todo propietario de un animal de compañía tratarlos con dignidad, otorgarles condiciones favorables de alimentación y salud.

Así como evitar toda acción u omisión, ya sea directa o indirecta, que derive en maltrato, crueldad o sufrimiento, así como cualquier daño a personas, animales y entorno en el que vive el animal.

Foto: SSC

Mientras que en el Código Penal de la Ciudad de México se establece la sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa contra la persona que realice actos de maltrato o crueldad en contra de los animales que les cause lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro su vida del animal.

Sin embargo, si las lesiones ponen en riesgo la vida, las sanciones se incrementarán en una mitad. En caso de que las heridas provoquen la muerte del ejemplar, la pena de prisión va de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días multa, además del aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.

“En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad”, establece el documento.

Adopción de perros

La Brigada de Vigilancia Animal recodó a la población que cuenta con el programa “Apadrina un animal de compañía”, en su cuenta de Instagram pueden encontrar los requisitos para convertirse en padrino o acudir a sus instalaciones en Avenida Manuel Ávila Camacho S/N (Anillo Periférico), colonia Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, para adoptar a uno de los canes o gatitos rescatados.

Reproducir El can fue llevado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para ser valorado por un veterinario

*DRR*