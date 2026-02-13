Detienen a sujeto en Iztapalapa por secuestro cometido en 2022

Por su probable participación en un secuestro, el cual se cometió el 2 de julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a un sujeto en la alcaldía Iztapalapa.

En la investigación del caso se estableció que la víctima se reunió con varias personas en un centro comercial, ubicado en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, al término de la reunión fue privada de la libertad.

“Más tarde, fue trasladada a un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde permaneció retenida mientras se exigía una cantidad de dinero a cambio de su liberación”.

Dicho inmueble, en donde la víctima estuvo retenida en contra de su voluntad, era propiedad de Héctor “N”, elemento que permitió sustentar su probable participación en los hechos.

Otros detenidos por el plagio

Los agentes de la Policía de Investigación trasladaron al hombre, acusado de secuestro agravado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control, quien determinará su situación jurídica.

La fiscalía capitalina añadió que esta ha sido una investigación “de largo aliento”, ya que entre mayo de 2023 y octubre del año pasado, fueron detenidas otras cuatro personas que estarían relacionados con el mismo secuestro.

“Actualmente se encuentran vinculadas a proceso y privadas de la libertad, derivado del seguimiento técnico y el análisis de videograbaciones. La Fiscalía CDMX consolida la investigación del caso y refrenda que los delitos de alto impacto, como el secuestro, se indagan con rigor técnico para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, así como desarticular grupos delictivos”.

Sanciones que enfrentarían

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece que la sanción por el delito de secuestro es de 40 a 60 años de prisión y de mil a tres mil días multa, es decir, de 117 mil pesos a 352 mil pesos.

Para el secuestro exprés, que es el que se comete solo por el tiempo necesario para robarlo o cobrar una extorsión, la pena es de 20 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días multa. Para el caso de este delito, no se aplicará sanción alguna por los delitos de robo o extorsión.

Las sanciones se incrementarán en una tercera parte cuando:

Se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo

Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada o se ostente como tal sin serlo

Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo

Se realice con violencia o aprovechando la confianza depositada los autores

Si la víctima es menor de edad o mayor de 60, si está en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad

Si es secuestrador utilice a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho

Cuando se causa daño a la salud de la víctima

“Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las 24 horas siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las penas serán de una quinta parte”.

Sin embargo, si el secuestrado es asesinado o pierde la vida durante el tiempo que estuvo plagiado, se impondrán de 50 a 70 años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa, cantidades equivalentes a 586 mil pesos y más de un millón 100 mil pesos.

*DRR*