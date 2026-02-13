Remodelación del AICM tiene avance de 40%; reabren cuatro áreas

Los trabajos de remodelación integral del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registran un avance del 40 por ciento, como resultado de los diversos frentes de obra desplegados en las terminales 1 y 2 del principal recinto aeroportuario del país.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, se llevó a cabo una ceremonia de reapertura encabezada por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la cual se pusieron en operación de manera simultánea cuatro áreas remodeladas, que incorporan tecnología de última generación en ambas terminales.

El evento contó con la presencia del Ing. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como representantes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), además de directivos y personal de Grupo Aeroportuario Marina y de la empresa ICA.

Al tomar la palabra, el Almirante Juan José Padilla Olmos, Director General de Grupo Aeroportuario Marina expresó que este evento refleja el compromiso permanente con la operación eficiente, la seguridad y la modernización del decano de los aeropuertos en México.

La puesta en operación de las áreas que hoy se abren al público, tras meses de arduo trabajo, constituye un elemento clave para mejorar la seguridad en las operaciones y experiencia de los pasajeros, pero sin duda contribuye de mejor manera a incrementar el tráfico nacional e internacional de este país", señaló el funcionario.

Autoridades reabrieron 4 áreas del AICM que fueron remodeladas. Especial

En este contexto, en la Terminal 1 se realizó el corte de listón de la Sala B Sur, con una superficie aproximada de dos mil metros cuadrados y capacidad para 626 pasajeros. Este espacio cuenta con mobiliario moderno e internet inalámbrico de alta velocidad, diseñado para brindar mayor confort y funcionalidad ante la creciente demanda de usuarios.

Asimismo, se reinauguraron las fachadas de las puertas 1, 2 y 3, junto con su ambulatorio y salas de reclamo de equipaje de la 1 a la 3, también fueron renovadas las salas de espera de las puertas 12 y 13. En materia de seguridad y control migratorio, se habilitaron filtros autónomos (E-GATES) en la zona de Migración de la Terminal 1 y en los dos puntos de inspección de pasajeros en la Terminal 2, además se instalaron nuevos equipos de validación documental que agilizan y fortalecen la revisión de personas pasajeras.

En todos los frentes de trabajo se efectuaron mejoras integrales, entre las que se incluyen la sustitución de pisos y plafones, el revestimiento de columnas, la renovación de núcleos sanitarios, la homologación de fachadas comerciales y la instalación de luminarias con materiales de alta durabilidad.

Cabe destacar que, en el área operativa se desarrollan importantes trabajos, entre los que destacan el mantenimiento de cárcamos de aguas pluviales, la construcción de nuevas calles de rodaje de salida rápida, la renivelación y recuperación de áreas verdes, así como la implementación de un Sistema de Gestión Aeroportuaria de vanguardia.

RLO