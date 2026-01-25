El América vuela en su estadio y golea al Mazatlán

El América Femenil es el polo opuesto del equipo varonil. Acá sí vuelan las Águilas femeninas y de gran forma. Golearon al Mazatlán 4-0 en el estadio de Ciudad de los Deportes y se adueñaron de la cima en el campeonato.

Mientras el equipo varonil pasa aceite, las feminas, que conformaron un poderoso equipo para este torneo, van resolviendo sus partidos con absoluta autoridad. Si la semana pasada le metieron dos al San Luis y la antepasada seis al Necaxa, ahora dieron el espectáculo al golear por cuatro al Mazatlán, un equipo débil y arenoso por todos lados.

En tanto el equipo varonil en tres juegos no ha metido gol y anda hundido en la tabla general, el equipo de mujeres del América pone el ejemplo. En cinco juegos acumula la asombrosa cantidad de 14 goles, es decir un promedio de casi tres por partido, de tal forma, es lógico que el liderato anticipado sea un hecho.

DÍA DE CAMPO

El partido de la fecha cinco encontró al América, uno de los serios candidatos en la liga femenil, ante las Cañoneras del Mazatlán que se saben desahuciadas, ya que el club como tal desaparecerá para el verano y muchas de ellas no saben qué harán.

En tanto, el América, más empecinado en olvidar los dos subcampeonatos de 2025, se reforzó hasta con seis jugadoras del extranjero y con ello, taparon la cuarteaduras que lograron identificar en los torneos anteriores y poco a poco lo van demostrando con sus sólidas actuaciones.

Los goles fueron de la siguiente manera:

1-0 Irene Guerrero al '7



2-0 Gabriela García al '23

3-0 Montse Saldivar al '57

4-0 Irene Guerrero al '71

Aunque el América es poderoso en el torneo femenil y es líder, la cima no es solitaria para ellas, pues están empatadas en puntos con Pumas y Chivas con 13 puntos, sólo que su diferencia de goles de +13 las tienen de forma superior a sus rivales.