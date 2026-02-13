Boda colectiva en el Zócalo cambia de sede por contingencia ambiental

Por la persistencia de la Contingencia Ambiental por ozono, que se mantiene desde la tarde del jueves para la Zona Metropolitana del Valle de México, por alta concentración de este contaminante, autoridades de la Ciudad de México cancelaron y reprogramaron una serie de actividades agendadas con motivo de los festejos por el Día del Amor y la Amistad.

Una de las actividades afectadas fue la Boda Colectiva, programada para el 14 de febrero en el Zócalo capitalino y que "tenía programadas diversas sorpresas para los contrayentes”, en el Día del Amor y la Amistad, cambiará de sede y se realizará en el Auditorio Nacional.

A pesar de que será a las 20:00 horas de este viernes, cuando la Comisión Ambienta de la Megalóplis (CAMe) determine si se mantiene la medida para el sábado 14, la Jefa de Gobierno anunció que se determinó trasladar la boda masiva a un espacio cerrado, para evitar a los contrayentes y a su familia a una posible exposición de contaminantes.

“Será una boda de miles de parejas; los esperamos para celebrar este día con todas estas actividades”, expresó Brugada en una conferencia de prensa.

Cambian fecha para tianguis

La contingencia también obligó a la cancelación del festival “Contigo mi vida es mejor”, en el marco del Día del Condón, que se celebra este 13 de febrero.

La feria estaba programada para este viernes, a realizarse en la plancha del Zócalo capitalino, con actividades lúdico-informativas, sobre el uso correcto del condón, para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

También, como parte del festival del condón, se tenía contemplado realizar el “Tianguis del Placer y el Cuidado”, que estaría acompañado por la presentación de la Orquesta Huitzilin y el Grupo Versátil Chadri Forever.

Todas estas actividades serán reprogramadas, adelantó la Secretaría de Salud local.

La nueva fecha del Festival, para acercar a las juventudes los servicios de salud física y mental, se dará a conocer en las redes sociales de la dependencia.

Feria de las flores con pequeños cambios

Otra de las actividades afectadas fue la ceremonia de inauguración de la Feria de las Flores y el Chocolate, prevista para este viernes, a las 17:00 horas, en el Monumento a la Revolución.

Sin embargo, las actividades de dicha feria si se llevarán a cabo.

Los asistentes podrán disfrutar y degustar platillos de la cocina tradicional, café y chocolate de producción nacional, además de adquirir un gran número de ejemplares de flores que se producen en la zona lacustre de la Ciudad de México

También habrá espectáculos musicales y otras actividades culturales, que se mantendrán de hasta el domingo 15 de febrero.

Hasta el reporte de las 15:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantenía activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, debido a que el Valle de México se encuentra bajo la influencia del sistema de alta presión, que afecta desde el lunes la porción centro del territorio nacional.

Dichas condiciones mantienen sobre el Valle de México estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, además de intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación, de acuerdo con la CAMe.

*DRR*