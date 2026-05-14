Detienen a “El Pingüino” por homicidio en Miguel Hidalgo

Elementos policiacos aprehendieron a Josué “N”, alias “El Pingüino”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo “Los Diablitos”, además sería probable participante en un homicidio y tentativa de homicidio ocurridos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), el 27 de septiembre de 2025, tres hombres descendieron de un vehículo y dispararon contra dos personas que caminaban por calles de la colonia América.

Tras la agresión, ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital; sin embargo, una de ellas murió a consecuencia de las lesiones.

Derivado de trabajos de inteligencia y del análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, agentes de la Policía de Investigación identificaron como probables responsables a Josué “N”, Reymundo “N”, alias “El Monstruo”, y Félix “N”, alias “El Gato”.

Foto: Especial

Las indagatorias permitieron establecer que los tres presuntamente forman parte de “Los Diablitos”, célula delictiva vinculada con homicidio, extorsión, robo y narcomenudeo en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Reymundo “N” y Félix “N” fueron detenidos el pasado 24 de abril y posteriormente vinculados a proceso. En tanto, Josué “N” fue aprehendido el 7 de mayo en calles de Miguel Hidalgo.

Durante la audiencia realizada el 8 de mayo, un juez determinó vincularlo a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, además de imponerle prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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