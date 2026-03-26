Habrá pantalla GIGANTE para ver el partido México-Portugal en el Zócalo CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio a conocer que en el Zócalo de la Ciudad de México podrá verse el partido de México contra Portugal este sábado 28 de marzo a las 7 de la noche en una pantalla gigante.

Antes del Mundial 2026, se jugarían hasta 4 partidos en el Estadio Azteca. Mexsport y X: @pepehanan

La mandataria capitalina invitó a los habitantes de la Ciudad de México que aman el Futbol a presenciar el esperado partido amistoso de México contra Portugal en medio de un gran ambiente familiar en el corazón de la capital, detalló que habrá asientos para los asistentes.

El encuentro internacional se realizará previo al Mundial de Futbol 2026, pero se trata de un encuentro importante pues es parte de la preparación para el magno evento donde México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Precio de los boletos

El Estadio Azteca remodelado contará con una capacidad hasta para 90,000 espectadores. Redes sociales

En la venta oficial los boletos más baratos estuvieron en alrededor de 500 pesos, en las zonas intermedias los precios rondaron entre mil y 3 mil pesos, y otros llegaron a costar de 4 o 5 mil pesos. Los lugares más exclusivos se elevaron hasta los 9 mil pesos.

En la reventa se supo que había boletos en 5, 6 o hasta 7 mil pesos, incluso en los que originalmente eran de los más baratos.

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