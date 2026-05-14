Pocesan a dos hombres por homicidio cometido en Gustavo A. Madero

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Sergio “N” e Iván “N”, acusados del delito de homicidio calificado por el asesinato de un hombre ocurrido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril, cuando la víctima circulaba en un vehículo por la colonia Residencial Zacatenco y fue interceptada por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

El hombre descendió del automóvil e intentó escapar; sin embargo, Iván “N” presuntamente le disparó en varias ocasiones, provocando que muriera en el lugar.

Ese mismo día, elementos policiacos detuvieron a ambos hombres en posesión de un arma de fuego y varias dosis de droga, por lo que inicialmente fueron procesados por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Posteriormente, derivado de los dictámenes periciales, testimonios y otros datos de prueba, el Ministerio Público acreditó su probable participación en el homicidio y obtuvo órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación el pasado 6 de mayo, mientras ambos permanecían internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia realizada el 12 de mayo, un juez determinó vincularlos a proceso por homicidio calificado, ratificó la prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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