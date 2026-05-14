Partido Verde propone canchas seguras para mujeres en CDMX

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la inclusión de las mujeres en espacios deportivos públicos, el Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México impulsa una propuesta para rehabilitar canchas y áreas deportivas bajo un enfoque de prevención de violencia y recuperación comunitaria.

El diputado local Jesús Sesma Suárez explicó que la iniciativa denominada “Cancha Segura” busca convertir estos espacios en puntos de convivencia accesibles y confiables para mujeres, niñas y familias, ante los altos niveles de percepción de inseguridad que persisten en instalaciones deportivas abiertas.

La propuesta contempla mejorar las condiciones físicas de canchas ubicadas en colonias, barrios y pueblos de la capital mediante iluminación adecuada, instalación de señalización visible, botones de auxilio y revisiones periódicas con perspectiva de género.

El legislador señaló que muchas mujeres dejan de practicar actividades deportivas o recreativas por miedo a sufrir acoso, agresiones o situaciones de violencia en espacios públicos deteriorados o mal vigilados.

Mundialito Escolar se realizará cada año

Por Brenda Salas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la vinculación permanente del Mundialito Escolar con los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), destacando que se realizarán anualmente como parte de las acciones de integración social para contribuir a la paz y el combate a las adicciones. Estos temas, dijo, son considerados prioritarios en la agenda pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mario Delgado afirmó que los juegos escolares representan un mecanismo fundamental para impulsar el deporte en todas las escuelas del país. Subrayó que tanto el Mundialito Escolar de Futbol como los Juegos Escolares son "dos elementos claves" que incidirán directamente en la salud, el bienestar y el futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Cifras récord de convocatoria

El Mundialito Escolar de este año registró una convocatoria histórica al sumar un millón 60 mil 524 estudiantes de más de 22 mil 200 escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior de todas las entidades del país.

La participación se desglosa de la siguiente manera:

Primarias: 464 mil 292 estudiantes de 12 mil 496 planteles.

Secundarias: 145 mil 700 alumnos de seis mil 722 escuelas.

Educación Media Superior: 441 mil 661 participantes de dos mil 673 planteles.

Educación Superior: ocho mil 871 estudiantes de 338 centros educativos.

Las finales por el primer lugar se disputarán en el Estadio Olímpico Universitario con la participación de 12 equipos finalistas.

El titular de la SEP también anunció que la presidenta de México tiene programada su asistencia a la ceremonia de finales y premiación del Mundialito Escolar.

En paralelo, se llevarán a cabo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Conade 2026, cuya inauguración está prevista para el 14 de mayo en Tepic y el 27 de mayo en Guadalajara.

En estos juegos participarán 20 mil 496 estudiantes de primaria, secundaria y media superior en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, softbol, voleibol y bádminton.

jcp