Erika Herrera, acusada de matar a su nuera en México, alega que el crimen fue "un accidente"

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, reveló los detalles de la captura de Erika María Herrera, mexicana acusada de asesinar a su nuera, Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California.

De acuerdo con el jefe policial, Herrera inició una huida relámpago apenas 24 horas después del crimen, cometido el pasado 15 de abril en México. Las investigaciones migratorias confirmaron que la mujer ingresó a Venezuela el 16 de abril, instalándose inicialmente en el hotel Eurobuilding de La Guaira.

Dos días después, se trasladó a un hotel en la zona de La Candelaria, en el centro de Caracas, para finalmente refugiarse en una zona residencial del sector El Cigarral, en el municipio El Hatillo, donde finalmente fue localizada por agentes de inteligencia, de acuerdo con información recogida por medios locales.

La insólita defensa

Rico destacó la frialdad de la detenida, quien en breves intercambios con las autoridades intentó deslindarse de la responsabilidad criminal calificando el hecho como un incidente fortuito.

“Hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto”, relató el director del Cicpc, señalando que la mujer evitaba en todo momento utilizar la palabra "arma" y aseguraba desconocer su ubicación actual.

Un crimen que sacudió a México

El asesinato de Carolina Flores Gómez, de 27 años, generó una fuerte indignación en el estado de Baja California y en la CDMX.

Flores, reconocida por su trayectoria en certámenes de belleza, fue hallada sin vida el 15 de abril tras recibir impactos de bala.

Flores, reconocida por su trayectoria en certámenes de belleza, fue hallada sin vida el 15 de abril tras recibir impactos de bala. Especial

Desde el primer momento, las investigaciones de la fiscalía mexicana señalaron a su suegra, Erika Herrera, como la principal sospechosa, motivando una alerta internacional tras detectarse su salida del país.

La captura fue el resultado de una triangulación de inteligencia entre los gobiernos de México y Venezuela, operada a través de Interpol y Ameripol.

Douglas Rico subrayó que la actitud "firme y fuerte" de Herrera, pese a la gravedad del delito y sus 63 años, llamó la atención de los investigadores.

Actualmente, se espera completar el proceso administrativo para su eventual extradición a México, donde enfrentará cargos por homicidio.

El caso, actualizado al 14 de mayo de 2026, presenta los siguientes puntos clave: