Excavación irregular en Cuajimalpa deja viviendas a punto del derrumbe

En la colonia Lomas del Chamizal, ubicada en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en el poniente de la Ciudad de México, seis viviendas resultaron afectadas y en riesgo inminente de caer a una barranca por la excavación irregular en la zona de la reserva ecológica.

Las viviendas se encuentran en un cuadrante a la orilla de la barranca, en la calle de 1er Retorno de Stim y avenida Stim en la colonia Lomas de Chamizal.

Andrea Pérez Romero, con 60 años de vivir a la orilla de la barranca, solicitó el apoyo de las autoridades sobre las obras de la excavación, así como seguridad para ella y su familia, ya que por haber denunciado estos hechos, ha sido amenazada por teléfono y de manera personal por un sujeto que inició la obra de manera clandestina.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Nos encontramos en una excavación clandestina que hizo un señor, cuando él empezó a hacer la excavación, vi que empezaba a tirar árboles, me tiró mi durazno, me tiró mi chayote y todo, hablé con él y le dije que por qué hacía eso, que por qué tenía que tirar eso. Me dijo que iba a hacer un edificio ahí, ‘usted no es nadie para decirme nada, tengo el permiso de la alcaldía y yo compré aquí”, narró la señora Andrea.

La excavación inició en diciembre del año pasado, hasta febrero un grupo de personas continuaban con las obras, sin que alguna autoridad los parara e investigara.

Las viviendas han sufrido cuarteaduras, como la vivienda de la familia Pérez Romero, quien solicitan, junto con los vecinos afectados, que la persona responsable se haga cargo de los daños a las viviendas y a la reserva ecológica que ha generado un impacto ambiental importante.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Yo tengo 60 años de vivir aquí en Lomas del Chamizal, mis padres son los pioneros de aquí del Chamizal y jamás en la vida había pasado algo así”.

Tras las múltiples amenazas en su contra, la señora Andrea solicitó de manera urgente apoyo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya que teme por su vida.

Quiero Protección y quiero que lo obliguen a que pague lo que está haciendo. Quiero protección porque temo por mi vida y por mis hijos, porque ellos amenazan que van a levantar a uno de los hijos o a uno de la familia”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

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