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Transforman modelo para atender a personas sin hogar en CDMX

En la capital del país se construirán cuatro Comunidades de Cuidados y reubicará el albergue Coruña de la alcaldía Iztacalco

Por: Marco Nájera

CIUDAD DE MÉXICO, 17ENERO2026.- Las bajas temperaturas agravan las condiciones de personas que viven en situación de calle, en calles de la Ciudad de México. Con los primeros rayos del sol empiezan a calentarse. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Los inmuebles ofrecerán áreas recreativas, esquemas de capacitación laboral, desarrollo culturalFoto: Edgar Negrete| Cuartoscuro

El gobierno de la Ciudad de México reestructurará integralmente la atención a personas en situación de calle mediante la apertura de cuatro nuevas Comunidades de Cuidados, lo anterior a través de la creación de la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía "Una nueva mirada".

La infraestructura sumará 16 mil metros cuadrados distribuidos en dos inmuebles dentro del Perímetro A del Centro Histórico y dos más en zonas aledañas de alta densidad. El proyecto contempla el traslado del albergue de Coruña a inicios del próximo año, donde se sustituirán las grandes galeras por habitaciones de baja densidad, para garantizar la privacidad y la autonomía.

Vivir sin hogar es una de las expresiones más dolorosas y lacerantes de pobreza en la ciudad y en el mundo. Significa perder no solo un techo, sino muchas veces los vínculos, seguridad y las condiciones de reconstruir un proyecto de vida”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa.

CIUDAD DE MÉXICO, 17ENERO2026.- Las bajas temperaturas agravan las condiciones de personas que viven en situación de calle, en calles de la Ciudad de México. Con los primeros rayos del sol empiezan a calentarse. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Foto: Edgar Negrete| Cuartoscuro

El modelo redistribuirá las competencias gubernamentales entre dependencias, por lo que la Secretaría de Salud coordinará los espacios orientados a discapacidad y adicciones; el DIF administrará instalaciones exclusivas para la infancia vulnerable y se sumarán las dependencias de Vivienda y Trabajo.

Los inmuebles ofrecerán áreas recreativas, esquemas de capacitación laboral, desarrollo cultural y admisión para animales de compañía.

En materia de salud mental y reducción de riesgos por consumo de sustancias, se dispondrá de atención residencial intensiva y acompañamiento psicológico permanente en cada sede para evitar la marginación de los usuarios.

El consumo no puede convertirse en una condena ni en un pretexto para excluir a nadie de la atención pública. Nosotros queremos abrir la puerta”, enfatizó Brugada.

CIUDAD DE MÉXICO, 01ENERO2026.- Personas en situación de calle descansan sobre la avenida Paseo de la Reforma, cobijandose con lo que pueden por las bajas temperaturas que marcan el inicio de enero.FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro 

La estrategia se reforzará con cinco acciones territoriales:

  • Brigadas multidisciplinarias en vía pública
  • Centros de atención diurna
  • Unidades médicas itinerantes
  • Programas de reinserción laboral
  • Instalación de sanitarios públicos con regaderas

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