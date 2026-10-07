Transforman modelo para atender a personas sin hogar en CDMX
En la capital del país se construirán cuatro Comunidades de Cuidados y reubicará el albergue Coruña de la alcaldía Iztacalco
El gobierno de la Ciudad de México reestructurará integralmente la atención a personas en situación de calle mediante la apertura de cuatro nuevas Comunidades de Cuidados, lo anterior a través de la creación de la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía "Una nueva mirada".
La infraestructura sumará 16 mil metros cuadrados distribuidos en dos inmuebles dentro del Perímetro A del Centro Histórico y dos más en zonas aledañas de alta densidad. El proyecto contempla el traslado del albergue de Coruña a inicios del próximo año, donde se sustituirán las grandes galeras por habitaciones de baja densidad, para garantizar la privacidad y la autonomía.
Vivir sin hogar es una de las expresiones más dolorosas y lacerantes de pobreza en la ciudad y en el mundo. Significa perder no solo un techo, sino muchas veces los vínculos, seguridad y las condiciones de reconstruir un proyecto de vida”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa.
El modelo redistribuirá las competencias gubernamentales entre dependencias, por lo que la Secretaría de Salud coordinará los espacios orientados a discapacidad y adicciones; el DIF administrará instalaciones exclusivas para la infancia vulnerable y se sumarán las dependencias de Vivienda y Trabajo.
Los inmuebles ofrecerán áreas recreativas, esquemas de capacitación laboral, desarrollo cultural y admisión para animales de compañía.
En materia de salud mental y reducción de riesgos por consumo de sustancias, se dispondrá de atención residencial intensiva y acompañamiento psicológico permanente en cada sede para evitar la marginación de los usuarios.
El consumo no puede convertirse en una condena ni en un pretexto para excluir a nadie de la atención pública. Nosotros queremos abrir la puerta”, enfatizó Brugada.
La estrategia se reforzará con cinco acciones territoriales:
- Brigadas multidisciplinarias en vía pública
- Centros de atención diurna
- Unidades médicas itinerantes
- Programas de reinserción laboral
- Instalación de sanitarios públicos con regaderas