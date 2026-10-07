Transforman modelo para atender a personas sin hogar en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México reestructurará integralmente la atención a personas en situación de calle mediante la apertura de cuatro nuevas Comunidades de Cuidados, lo anterior a través de la creación de la Red de Atención, Cuidados y Construcción de Autonomía "Una nueva mirada".

La infraestructura sumará 16 mil metros cuadrados distribuidos en dos inmuebles dentro del Perímetro A del Centro Histórico y dos más en zonas aledañas de alta densidad. El proyecto contempla el traslado del albergue de Coruña a inicios del próximo año, donde se sustituirán las grandes galeras por habitaciones de baja densidad, para garantizar la privacidad y la autonomía.

Vivir sin hogar es una de las expresiones más dolorosas y lacerantes de pobreza en la ciudad y en el mundo. Significa perder no solo un techo, sino muchas veces los vínculos, seguridad y las condiciones de reconstruir un proyecto de vida”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa.

Foto: Edgar Negrete| Cuartoscuro

El modelo redistribuirá las competencias gubernamentales entre dependencias, por lo que la Secretaría de Salud coordinará los espacios orientados a discapacidad y adicciones; el DIF administrará instalaciones exclusivas para la infancia vulnerable y se sumarán las dependencias de Vivienda y Trabajo.

Los inmuebles ofrecerán áreas recreativas, esquemas de capacitación laboral, desarrollo cultural y admisión para animales de compañía.

En materia de salud mental y reducción de riesgos por consumo de sustancias, se dispondrá de atención residencial intensiva y acompañamiento psicológico permanente en cada sede para evitar la marginación de los usuarios.

El consumo no puede convertirse en una condena ni en un pretexto para excluir a nadie de la atención pública. Nosotros queremos abrir la puerta”, enfatizó Brugada.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

La estrategia se reforzará con cinco acciones territoriales: