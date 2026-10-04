Brugada "mi brújula es el pueblo: no fui la candidata de las élites"

Durante la Asamblea Informativa de Rendición de cuentas la jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que su método "es el territorio y mi brújula es el pueblo: no fui la candidata de las élites, ni soy la gobernante de quienes se han creído dueños y señores de México".

Ante 10 mil personas en el Auditorio Nacional, Brugada recordó que ella empezó su trayectoria como luchadora social y después se incorporó a la política.

"No olvidamos de dónde venimos y por eso sabemos a dónde vamos. Gobernamos para todas, todos y por una ciudad justa y moderna, igualitaria y próspera, solidaria e innovadora".

Y expuso que actualmente se vive "una hora decisiva en la historia, se está configurando una especie de camarilla o mafia global con tentáculos nacionales de ultraderechistas (...) una derecha cipaya que ya no cuenta con el apoyo del pueblo, que busca una intervención extranjera que les entregue lo que son incapaces de conquistar en las urnas".

E hizo un llamado a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional "y en respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ella misma ha dicho claramente que México, no es traspatio de nadie y que sí, que sí a la coordinación, pero a la subordinación jamás.

También recordó a Ximena Guzman Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de su equipo, asesinados en mayo del 2025.

Han pasado más de 500 días desde el cobarde asesinato de nuestros queridos compañeros. Perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida. Desde entonces, no ha pasado un solo día sin pensar en ellos. No ha pasado un solo día sin trabajar para esclarecer lo sucedido", dijo Brugada.

Y expuso además que "Ximena y Pepe viven en nuestra memoria, en nuestro cariño, en cada paso que damos, en cada sueño y en cada utopía. Ya hay detenidos y la investigación continúa, como en todos los casos, no descansaremos hasta conocer la verdad y hacer justicia. No habrá olvido ni impunidad para Ximena y Pepe".

Brugada adelantó que éste año iniciará un gran programa de atención a las personas en situación de calle. Cuartoscuro

Próximas acciones

Además de hacer un repaso a los logros en materia de obras, seguridad, vivienda y educación Brugada adelantó que éste año iniciará un gran programa de atención a las personas en situación de calle.

Con la rehabilitación y construcción de cuatro nuevos albergues públicos en el centro de la ciudad. Uno de ellos, el más grande en un edificio de la Secretaría de finanzas que generosamente se entrega a los más vulnerables. Tendremos auténticos albergues utopía, espacios dignos que no solo sean techo, sino hogar para volver a empezar".

Detalló que iniciará la construcción de un nuevo modelo penitenciario humanista para la Reinserción social "para que nunca más una cárcel sea una escuela de violencia".

Y dio a conocer que se llevará el sistema público de cuidados a un nuevo nivel de atención domiciliaria y de asistencia para personas mayores, con discapacidad o en situación de soledad.

"En movilidad, el próximo año contaremos con 250 nuevas unidades eléctricas de Metrobús. Fíjense, vamos a pasar del 20% de metrobuses eléctricos que hoy tenemos al 100% en 2030. Hacia el 2028, vamos a construir y rehabilitar 242 kilómetros de infraestructura ciclista y ciclovía", detalló.

Y adelantó que iniciará la construcción de dos nuevos hospitales en Xochimilco y en Magdalena Contreras, así como la construcción de tres nuevas universidades públicas en la periferia de la ciudad.

"Y construiremos tantas como sea necesarias: Una ciudad que siembra universidades cosecha talento, pensamiento, libertades y futuro. Construiremos también cinco nuevas preparatorias en pueblos originarios y zonas alejadas".

También dio a conocer que iniciará "uno de los programas más importantes que necesita la ciudad: la recuperación de la ciudad, lacustre. Además, vamos a emprender un gran proyecto vial para dar salida aquí a los pueblos de Tlalpan y Cuajimalpa. Y vamos a construir varios puentes vehiculares en los puntos más difíciles de tráfico en la ciudad".

Y habló de que las 8 nuevas Utopías "ya han hecho felices a más de 2 millones de personas" y detalló que este año arranca la construcción de las utopías de Xalapa y Torres de Potrero. Cuartoscuro

Utopías

Hasta el momento se han inaugurado 8 Utopías en esta administración y la jefa de gobierno, Clara Brugada expresó que al final del año estarán "construidas o en proceso de construcción 32 Utopías".

Y habló de que las 8 nuevas Utopías "ya han hecho felices a más de 2 millones de personas" y detalló que este año arranca la construcción de las utopías de Xalapa y Torres de Potrero en Álvaro Obregón y en Iztacalco "tendremos la nueva utopía de las infancias y una en el corazón de la colonia Agrícola Oriental, en la Unidad Habitacional El Rosario" entre otras.

Destacó que cada utopía "es el laboratorio de la sociedad que estamos construyendo. Cada utopía es una vacuna contra la indiferencia en el aislamiento y la desigualdad. Cada utopía es una ciudad posible dentro de la ciudad real. Cada utopía demuestra que es posible una ciudad más justa, más libre y más democrática".

Y dio a conocer que hoy se inauguró la primera Utopía fuera de México "en la ciudad de Quito, Ecuador. Un saludo al alcalde Pavel Muñoz que hoy inaugura la Quitopía en Ecuador".

Detalló que iniciará la construcción de un nuevo modelo penitenciario humanista para la Reinserción social "para que nunca más una cárcel sea una escuela de violencia". Cuartoscuro

Seguridad

En materia de seguridad expresó que "Junio, julio, agosto y septiembre, fueron cuatro meses consecutivos con los homicidios en mínimos históricos. La pacificación de la ciudad avanza. Hoy tenemos el nivel de homicidios más bajo en 30 años".

Y detalló que durante su administración se han reducido 24% los delitos de alto impacto y un 40% el robo de vehículos.

Adquirimos 3 mil 500 patrullas completamente nuevas, aumentamos un 50% el número de videocámaras, ya tenemos más de 120 videocámaras y vamos por más".

A la Asamblea Informativa de Brugada asistieron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra así como la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista, Olivia Garza.

También asistieron la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, la consejera jurídica de presidencia Luisa María Alcalde Luján, así como Leticia Ramírez Amaya, secretaria de bienestar del gobierno de México en representación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, así como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia de la República.

Así como todo el gabinete del gobierno de la Ciudad de México, alcaldes y consejos les morenistas.