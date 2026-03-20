CDMX se perfila como la sede más videovigilada del Mundial

A 83 días del arranque de la Copa del Mundo, con una meta de contar con un total de 119 mil cámaras de seguridad, la Ciudad de México se perfila como la sede más vigilada de América Latina y garantizar un torneo en paz.

“La ciudad está muy preparada para recibir el Mundial”, afirmó en entrevista Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Ciudadano (C- 5).

El funcionario destacó que actualmente operan más de 113 mil 814 cámaras y la meta es cerrar mayo con alrededor de 119 mil dispositivos, lo que equivaldría a “119 mil ojos tecnológicos” vigilando la capital del país a partir de junio, cuando ruede el balón.

En los últimos 14 meses se ha reforzado la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas clave para el Mundial: áreas turísticas, corredores de movilidad, espacios de hospedaje y recintos deportivos, como el Estadio Azteca, donde la videovigilancia creció casi 50 por ciento, detalló.

También se reforzó la cobertura en el aeropuerto, zonas comerciales y puntos de alta afluencia, con un total de alrededor de 12 mil cámaras adicionales enfocadas directamente en la operación del evento.

En la CDMX se construye un “ecosistema de seguridad” que combina tecnología, presencia policial y participación ciudadana Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Se dio trato especial, dijo, a zonas de hospedaje en alcaldías que se espera concentren el mayor número de turistas durante el Mundial, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, incluso Coyoacán, donde la instalación de cámaras se fortaleció un 34 por ciento.

Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alrededor de él, fortalecimos en 46 por ciento la presencia del sistema de videoseguridad. En zonas turísticas, 35 por ciento. En zonas deportivas, 50 por ciento. En el caso de zonas comerciales, 29 por ciento”, dijo.

Coordinación con autoridades federales

También se incrementó el número de dispositivos en zonas de alta movilidad, como Viaducto, Circuito Interior, Tlalpan, Reforma, Insurgentes y Calzada de los Misterios “porque también hay un atractivo turístico religioso, que es relevante para las comunidades que lo visitan en lo nacional y en lo internacional, además de que este año es el 50 aniversario de la propia Basílica. Así que estamos preparados para eso”, afirmó.

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En total, estamos hablando de alrededor de 12 mil cámaras que benefician directamente zonas de interés para turistas locales, nacionales, internacionales, en la celebración de la gesta deportiva, pero sobre todo la ciudadanía”, enfatizó.

A la par, Guerrero Chiprés afirmó que la estrategia incluye coordinación con autoridades federales y organismos internacionales, en el denominado operativo Kukulkán, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que coordinará las acciones de seguridad durante el evento.

A esto se suma una estrategia para incorporar videovigilancia privada, mediante convenios con empresas y organizaciones, como tiendas de autoservicio, hoteles y desarrolladores inmobiliarios.

Ya está Oxxo, Walmart, la Cámara Nacional de Vivienda, Canaco, Asociación de Hoteles y Moteles, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio. Ya tenemos un volumen más importante de cámaras”, detalló.

Lucha contra la trata de personas

Asimismo, recordó que el gobierno capitalino firmó un acuerdo con UNICEF para garantizar la seguridad en la red hotelera de la ciudad, a fin de evitar casos de trata, a través de las cámaras de seguridad de los hoteles, en coordinación con empresarios del ramo.

Advirtió que delitos como la trata se incrementan en eventos de talla mundial, por lo que la colaboración “es importante para el combatir y prevenir casos de explotación o trata, además de posibles delitos de extorsión o fraude”.

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Se trata de construir un “ecosistema de seguridad” que combina tecnología, presencia policial y participación ciudadana.

La lógica, agregó, es replicar modelos internacionales, como los de Dinamarca o Reino Unido, donde la seguridad no depende únicamente del gobierno.

Sin comunidad no hay seguridad”, subrayó.

Ello al convocar a la participación ciudadana a usar su teléfono celular como dispositivo para denunciar posibles delitos.

“Son nueve millones de teléfonos que hay en la ciudad. Invitamos a que todas y todos nos convirtamos en ojos ciudadanos; si hay un incidente, se puede reportar desde el teléfono”, explicó.

Operan más de 20 mil botones de pánico

El coordinador general del C-5 recordó que están operativos siete C-2 o centros de vigilancia zonal; uno en cada punto cardinal, dos en el Centro Histórico y uno en la Central de Abasto, aunado a los más de 20 mil botones de auxilio, distribuidos en las 16 alcaldías y seis líneas de emergencia activas, para conectar con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Bomberos, entre otros.

El C5 es el corazón de la seguridad de la capital nacional, porque se despachan de aquí patrullas, bomberos, ambulancias”.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Insistió en que será durante la última semana de mayo cuando se alcance la suma de 119 mil cámaras instaladas en toda la ciudad. Con esta cifra, la Ciudad de México “supera por mucho” a las otras entidades sede; Jalisco, que cuenta con 12 mil y Nuevo León, con dos mil.

“Para el siguiente año vamos a llegar a 126 mil y a lo mejor antes del 29 y antes del 30, le ganamos a Londres, que tiene 133 mil cámaras”.

A pesar de que insistió en que la Ciudad de México está videoprotegida, Chiprés reconoció que hay dos puntos estratégicos de alta concentración de incidencia delictiva que se tendrán que monitorear; Topilejo, en la parte alta de Tlalpan y Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En general son los de mayor atención en términos de que tienen mayor incidencia; son atendidos, pero no están en ninguna zona cercana a ninguno de los elementos vinculados al Mundial”, concluyó.

*DRR*