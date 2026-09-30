Alistan operativo y logística para el Gran Premio de México 2026

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la Ciudad de México albergará una edición más del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Con el fin de coordinar la logística, seguridad y los servicios urbanos requeridos para este megaevento deportivo, autoridades del gobierno de la Ciudad de México y el equipo organizador de la carrera sostuvieron una reunión de trabajo interinstitucional.

El encuentro estuvo encabezado por César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, quien destacó la relevancia de mantener una estrecha coordinación entre las dependencias de la administración local y la iniciativa privada, para garantizar el desarrollo ágil y seguro de la competencia.

A través de sus redes sociales, el funcionario capitalino destacó el impacto económico y la proyección internacional que el automovilismo genera para la capital del país.

Encabezamos la mesa de trabajo interinstitucional entre dependencias del @GobCDMX y los organizadores de la #Fórmula1. Nuestra capital se alista para una edición más del #GranPremioDeMéxico, un evento clave que impulsa el turismo y la economía de la ciudad", afirmó Cravioto.

Asimismo, el secretario de Gobierno precisó que las mesas operativas se mantendrán activas durante las próximas semanas, para afinar los detalles de movilidad, protección civil y atención turística que requiere una fiesta deportiva de esta magnitud.

"Afinamos los últimos detalles para recibir esta gran fiesta deportiva del 30 de octubre al 1 de noviembre", añadió el funcionario.

El Gran Premio de México representa uno de los acontecimientos con mayor derrama económica y afluencia de visitantes nacionales e internacionales en la capital, consolidando a la Ciudad de México como uno de los escenarios más importantes del calendario global del deporte motor.