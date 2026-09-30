Capacitan a policías del Metro sobre derechos de personas con discapacidad

Mil 123 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la seguridad de las instalaciones del Metro, participaron en 25 sesiones del taller “Toma de conciencia e inclusión”.

La capacitación, que concluyó esta semana, abarcó los de derechos humanos de las personas con discapacidad, la capacitación tuvo el propósito de que el personal policial identifique las barreras que pueden dificultar su ingreso, tránsito y desplazamiento por las estaciones.

También se ofrecieron herramientas para brindar orientación y apoyo con respeto a la autonomía de cada persona.

Foto: Especial

Se trata de un programa implementado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las sesiones tuvieron un enfoque práctico y vivencial.

En ellas participaron talleristas con discapacidad, quienes compartieron sus experiencias para contribuir a eliminar prejuicios y fortalecer una atención empática, respetuosa y libre de discriminación.

Entre los contenidos se abordó: libre ingreso, tránsito y atención a las personas usuarias de perros de asistencia, que son ejemplares caninos adiestrados y certificados para asistir a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.