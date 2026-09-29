Invita Brugada a exhibición de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que Paseo de la Reforma volverá a transformarse en una pista de exhibición el próximo miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas, con motivo de la celebración del Gran Premio número 300 en la trayectoria del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez.

Durante el evento conmemorativo, los aficionados al deporte motor podrán presenciar un recorrido de autos de carreras, pertenecientes a la escudería del tapatío, a lo largo de una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

"Nuevamente la Ciudad de México se convierte en un gran escenario del deporte internacional", destacó la mandataria capitalina al invitar a la ciudadanía a sumarse al festejo del histórico hito en la carrera del automovilista mexicano.

"Se trata de Checo Pérez, va a hacer un recorrido de exhibición en conmemoración de su carrera número 300. En Paseo de la Reforma habrá un recorrido de autos de su equipo, así que te invitamos a que celebremos con él este evento tan importante", expresó la titular del Ejecutivo local.

El espectáculo sobre Paseo de la Reforma formará parte del entorno festivo habitual que rodea a la máxima categoría del automovilismo durante su estancia en la capital del país. La exhibición pública ofrecerá acceso a miles de seguidores previo a la actividad oficial en la pista.

La administración capitalina prevé la implementación de un operativo coordinado de seguridad, movilidad y protección civil en las inmediaciones del corredor Reforma para garantizar el desarrollo del evento vial y deportivo.