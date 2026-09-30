Piden destituir al director del Bachilleres 3 tras denuncias de abuso

Es necesaria la destitución y no permitir la reubicación de los presuntos responsables de acoso y abuso sexual del Bachilleres 3, consideró Monserrat Durán, dirigente del colectivo Las Tonantzin.

Indicó que de nada sirve una reubicación de los presuntos responsables y del director, porque pueden reincidir en otros planteles y afectar a más víctimas.

No vemos como algún obstáculo de que se destituyan a esos profesores, porque lo único que hacen es moverlos de plantel y no nos conviene que los muevan de plantel. Entonces nos conviene que los destituyan”, dijo.

Foto: Jonás López | Excélsior

Indicó que ya se reunieron con autoridades del Colegio de Bachilleres y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

“En la junta, el sindicato y una comitiva de alumnos, exigió la destitución del director. Que al final del día ya se han indicado varias veces, varias alumnas y varios padres de familia en ese momento se le dijo, ‘oye, mi hija fue abusada, mi hija fue tocada y pues no hizo nada’”, lamentó.

Jornada de calma en el Bachilleres 3

Luego de la protesta del martes, en el Colegio de Bachilleres 3 se vivió una jornada de tranquilidad, ya que se suspendieron las actividades.

En un recorrido, se observó que en el plantel solo había personal de vigilancia en el acceso, así como policías capitalinos vigilando la zona.

Foro: Julio Cajero | Excélsior

En los muros todavía están las pintas de protesta que escribieron los inconformes.

El martes, por presuntos actos de acoso y abuso sexual de docentes y personal administrativo, estudiantes del Colegio de Bachilleres 3 se manifestaron y realizaron un bloqueo vial en el Eje 3 Oriente.

Denunciaron que al menos se tienen cinco casos de acoso y uno de abuso sexual en el interior del plantel.

Durante la protesta también vandalizaron un vehículo.