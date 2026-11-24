Con más de 27 mil personas privadas de la libertad en la Ciudad de México, una inversión ya iniciada de 200 millones de pesos en Santa Marta y el anuncio de 400 millones de pesos adicionales para el próximo año, el gobierno capitalino presentó el programa integral Alas de Colibrí.

De acuerdo con cifras expuestas durante el acto, 59.9 por ciento de la población encarcelada prevé sufrir discriminación y estigma para incorporarse al mercado laboral, mientras que 81 por ciento tenía dependientes económicos a su cargo al momento de su detención.

Al encabezar el lanzamiento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo que una sociedad no es más justa por tener más cárceles ni más segura, simplemente por tener más personas encerradas.

Asimismo, afirmó que “las cárceles son el espejo más doloroso de una sociedad” y enfatizó que nadie debe estar condenado para siempre por su peor error. "Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”.

Humanismo en los centros penitenciarios

El nuevo modelo humanista de reinserción social se enmarca en el artículo séptimo de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente desde 2016, que ordena la coordinación interinstitucional entre áreas de educación, trabajo, salud, economía y desarrollo social.

Para cumplir con este mandato, el actual Instituto de Reinserción Social se transformará en una oficina adscrita a la Jefatura de Gobierno, con sedes permanentes en cada centro penitenciario y una comisión articulada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La titular del área será Ángela Guerrero Alcántara, quien explicó que la estrategia parte de una premisa clara: “Privar de la libertad no es privar de derechos”.

Subrayó que “este modelo no se construye ni se va a construir en una oficina”, advirtió que una política que no se mide es únicamente una promesa y añadió que "quien entre a un centro no pierda su dignidad, que quien sale de él encuentre una puerta abierta y no un muro. Trabajar por la libertad y la reinserción social es construir paz”.

Ejes de trabajo

La intervención contempla seis ejes prioritarios: dignidad, seguridad y bienestar con mejoras en infraestructura sanitaria, deportiva y cultural; desarrollo educativo en coordinación con universidades públicas; trabajo digno con certificación oficial y acuerdos con empresas; atención médica en tres niveles con énfasis en salud mental y consumo problemático; acceso a la justicia con pago solidario para la reparación del daño; y transformación de proyectos de vida, además del programa Regreso a Casa con acompañamiento individualizado, capital semilla y cooperativas.

La implementación se desarrollará en tres etapas: iniciará en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, continuará durante el primer año en los reclusorios Oriente, Norte y Sur, y luego abarcará el resto de los centros penitenciarios, con audiencias ciudadanas afuera de los penales en días de visita”.