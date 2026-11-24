Durante la presentación del nuevo modelo humanista del sistema penitenciario de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó sobre las acciones que realiza la dependencia para más de 27 mil internos, con una inversión superior a 376 millones de pesos y el pase de mil 213 elementos administrativos a policías penitenciarios en enero de 2027.

Vázquez precisó que se han destinado 200 millones de pesos a mantenimiento general y más de 176 millones a videovigilancia e inhibidores de señal celular en seis centros.

Además, reportó más de 54 mil operativos ordinarios y 318 extraordinarios, con el decomiso de más de seis mil celulares, 29.5 kilos de droga y más de diez mil dosis, junto con el traslado de 141 internos a penales federales desde octubre.

"Al garantizar condiciones que facilitan que las personas privadas de la libertad ejerzan plenamente sus derechos humanos al tiempo que se favorece su desarrollo integral, se posibilita un proceso adecuado de reinserción social", señaló Vázquez al detallar los ejes de infraestructura, capacidades institucionales y gobernabilidad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho Especial

En profesionalización policial, el jefe de la policía capitalina indicó que los mil 213 elementos integrados a la carrera policial obtendrán el grado de policía segundo y mejora salarial, mientras que nuevas convocatorias ampliarán la edad hasta los 50 años.

En supervisión y derechos humanos, detalló 305 carpetas abiertas en Asuntos Internos desde octubre y el cumplimiento de 50 puntos recomendatorios.

"La implementación del modelo que hoy ve la luz representa un parteaguas en la evolución del sistema penitenciario de la Ciudad de México", expresó Vázquez al resaltar la coordinación con Ángela Guerrero en reinserción social para construir paz.