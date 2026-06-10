Localizan restos humanos en vivienda; investigan si corresponden a Teresa Molina

En un domicilio de la colonia La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontraron varios restos humanos dentro de un par de maletas, los cuales corresponderían a Teresa Guadalupe Molina, mujer reportada como desaparecida en la Ciudad de México.

La búsqueda se llevó a cabo en una vivienda en la calle Pavias, esquina con avenida Pantitlán, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Dicho inmueble pertenece a Teresa y lo rentaba como una fuente de ingresos, a decir de sus vecinos, no acudía de manera frecuente, aunque en algunas ocasiones la acompañaba su hijo y no se notaba algún comportamiento violento.

La mujer fue reportada como desaparecida el 25 de abril, de acuerdo con su ficha de búsqueda, la última vez que se le vio con vida fue en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Por este caso fue detenido Fernando Yael, hijo de Teresa, como el principal sospechoso por la desaparición de la mujer de 55 años.

La detención del imputado se llevó a cabo en la colonia Centro de la Ciudad de México

La familia de la mujer denunció que desde el 9 de mayo notificaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) sobre el hallazgo de manchas de sangre en esa vivienda, pero no acudieron a revisar la situación ni solicitar la colaboración de la fiscalía mexiquense.

En los primeros trabajos periciales se encontraron restos de sangre en el vehículo que conducía el joven, quien incluso declaró a la prensa que estaba preocupado por el paradero de su madre, con quien tenía una buena relación.