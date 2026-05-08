Procesan a Fernando Yael por desaparición de su madre en CDMX

Un juez de Control vinculó a proceso a Fernando Yael “N” por el delito de desaparición de personas cometido por particulares, en agravio de su madre, Teresa Guadalupe, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de abril en la Ciudad de México.

Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, realizada en las salas orales de Doctor Lavista, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) formuló la imputación correspondiente y presentó los datos de prueba en contra del imputado.

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Tras analizar los elementos expuestos, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Fernando Yael “N” permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, la detención del imputado se llevó a cabo el pasado jueves en calles de la colonia Centro, luego de que la fiscalía capitalina cumplimentara una orden de aprehensión en su contra por el mismo delito.

Las indagatorias señalan que el propio Fernando Yael “N” fue quien denunció inicialmente la desaparición de su madre, argumentando que había salido al Centro Histórico y no regresó.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, el sujeto incurrió en diversas inconsistencias en su declaración, lo que derivó en su detención y posterior vinculación a proceso.

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