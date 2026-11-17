La capital del país enfrenta una marcada desigualdad socioambiental: sus habitantes disponen de un promedio de 2.03 metros cuadrados de espacios arbolados por persona, una superficie que se concentra en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán.

“Esto agrava las islas de calor e impide la infiltración de agua al acuífero, provocando estrés hídrico, hundimientos, inundaciones y pérdida de biodiversidad en una entidad que alberga 12% de la riqueza biológica nacional”, advierte el Proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 —que cita datos de la Secretaría del Medio Ambiente—.

La cifra es mucho menor del mínimo de 9 m² de área verde por habitante que sugiere la Organización Mundial de la Salud, debido a que los árboles absorben gases contaminantes (como dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno) y retienen partículas finas, polvo y humo, reduciendo enfermedades respiratorias.

La situación impacta en la habitabilidad de la Cuenca, provocando estrés hídrico, hundimientos, inundaciones recurrentes y pérdida de biodiversidad urbana en una entidad con 9.2 millones de habitantes que, pese a ocupar sólo 0.08% del territorio nacional, alberga 12% de la riqueza biológica del país.

Las áreas periféricas con mayor rezago de las alcaldías del oriente y sur de la ciudad”, alerta la propuesta de PGD que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que ya está en el congreso local.

Ante este panorama, el documento de planeación a 20 años traza en el eje Urbanismo ecosocial una ruta para revertir el déficit arbóreo, garantizar la justicia climática y transitar hacia un modelo de ciudad circular, compacta y “esponja”.

Acciones previstas en el eje Urbanismo ecosocial del Plan General de Desarrollo. Abraham Cruz

Para Mercedes Landa, cofundadora de Urbanalítica, no se debe aplicar una medida general en todas las alcaldías, porque las necesidades no son las mismas.

Es importante que se atienda a la geografía, a las personas que la habitan, no nada más que duerman ahí, también a quienes vienen de la zona conurbada. Esa gente que viene a todos los días usar ese suelo y luego caminar en esas calles y tampoco tiene acceso a área verde”.

La regla 3-30-300 y bosques urbanos

Para redistribuir equitativamente el espacio público arbolado, el PGD plantea intervenciones escalonadas.

En el corto plazo (2027-2033), establece implementar la regla de diseño urbano 3-30-300, que supone que cada ciudadano pueda ver al menos tres árboles desde su casa, vivir en un barrio con 30% de cobertura arbórea y estar a menos de 300 metros de un parque.

Hacia el mediano y largo plazo (2034-2047) el PGD proyecta nuevos bosques urbanos, conectar parques aislados mediante corredores ecológicos de vegetación nativa, usar pavimentos permeables y consolidar una red metropolitana de infraestructura verde y azul.

“Me preocuparía que desate algún tipo de desplazamiento pensando sólo en ‘tenemos que hacer un parque a fuerzas aquí’”, subrayó Landa a este diario.

Por su parte, el arboricultor Alejandro Tamayo dijo que esa regla de 3-30-300 fue planteada por el investigador Cecil Konijnendijk, “sus propuestas pueden ser interesantes en una ciudad de Suecia o Dinamarca, pero la CDMX es un poquito más compleja. Me parece que esa regla no es muy aplicable en muchos sentidos, tendría que ser algo así como de 5-50-500 o 6-60-600 en algunos territorios”.

Señaló a Excélsior que “en otras zonas tendrían que realizarse podas forestales debido a los graves hacinamientos de arbolado, los cuales generan una competencia apical severa. Los árboles sufren supresión debido a las banquetas, el cableado y las fachadas, o porque fueron plantados uno junto al otro, lo que provoca que compitan entre sí y ninguno brinde servicios ambientales. Hay mucho que corregir respecto al arbolado actual”.

Tamayo señaló que en el plan se habla de reforestar sin contemplar el saneamiento de suelos y llamó a tener presente que las principales enfermedades del arbolado provienen de hongos patógenos que infectan tejidos vitales a través de heridas en las raíces.

“Estas lesiones son causadas por malas prácticas históricas realizadas por las alcaldías —como la poda o castigo de raíz, aún vigentes—”, agregó.