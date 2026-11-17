Cada capitalino cuenta con apenas 2.03 m² de árboles; MH y Coyoacán concentran cobertura vegetal
El proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 propone aplicar la regla urbana 3-30-300 y crear nuevos bosques urbanos para combatir las islas de calor y el rezago ambiental en el oriente y sur de la capital; especialistas advierten sobre retos técnicos y riesgo de desplazamiento
La capital del país enfrenta una marcada desigualdad socioambiental: sus habitantes disponen de un promedio de 2.03 metros cuadrados de espacios arbolados por persona, una superficie que se concentra en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán.
“Esto agrava las islas de calor e impide la infiltración de agua al acuífero, provocando estrés hídrico, hundimientos, inundaciones y pérdida de biodiversidad en una entidad que alberga 12% de la riqueza biológica nacional”, advierte el Proyecto del Plan General de Desarrollo 2027-2047 —que cita datos de la Secretaría del Medio Ambiente—.
La cifra es mucho menor del mínimo de 9 m² de área verde por habitante que sugiere la Organización Mundial de la Salud, debido a que los árboles absorben gases contaminantes (como dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno) y retienen partículas finas, polvo y humo, reduciendo enfermedades respiratorias.
La situación impacta en la habitabilidad de la Cuenca, provocando estrés hídrico, hundimientos, inundaciones recurrentes y pérdida de biodiversidad urbana en una entidad con 9.2 millones de habitantes que, pese a ocupar sólo 0.08% del territorio nacional, alberga 12% de la riqueza biológica del país.
Las áreas periféricas con mayor rezago de las alcaldías del oriente y sur de la ciudad”, alerta la propuesta de PGD que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que ya está en el congreso local.
Ante este panorama, el documento de planeación a 20 años traza en el eje Urbanismo ecosocial una ruta para revertir el déficit arbóreo, garantizar la justicia climática y transitar hacia un modelo de ciudad circular, compacta y “esponja”.
Para Mercedes Landa, cofundadora de Urbanalítica, no se debe aplicar una medida general en todas las alcaldías, porque las necesidades no son las mismas.
Es importante que se atienda a la geografía, a las personas que la habitan, no nada más que duerman ahí, también a quienes vienen de la zona conurbada. Esa gente que viene a todos los días usar ese suelo y luego caminar en esas calles y tampoco tiene acceso a área verde”.
La regla 3-30-300 y bosques urbanos
Para redistribuir equitativamente el espacio público arbolado, el PGD plantea intervenciones escalonadas.
En el corto plazo (2027-2033), establece implementar la regla de diseño urbano 3-30-300, que supone que cada ciudadano pueda ver al menos tres árboles desde su casa, vivir en un barrio con 30% de cobertura arbórea y estar a menos de 300 metros de un parque.
Hacia el mediano y largo plazo (2034-2047) el PGD proyecta nuevos bosques urbanos, conectar parques aislados mediante corredores ecológicos de vegetación nativa, usar pavimentos permeables y consolidar una red metropolitana de infraestructura verde y azul.
“Me preocuparía que desate algún tipo de desplazamiento pensando sólo en ‘tenemos que hacer un parque a fuerzas aquí’”, subrayó Landa a este diario.
Por su parte, el arboricultor Alejandro Tamayo dijo que esa regla de 3-30-300 fue planteada por el investigador Cecil Konijnendijk, “sus propuestas pueden ser interesantes en una ciudad de Suecia o Dinamarca, pero la CDMX es un poquito más compleja. Me parece que esa regla no es muy aplicable en muchos sentidos, tendría que ser algo así como de 5-50-500 o 6-60-600 en algunos territorios”.
Señaló a Excélsior que “en otras zonas tendrían que realizarse podas forestales debido a los graves hacinamientos de arbolado, los cuales generan una competencia apical severa. Los árboles sufren supresión debido a las banquetas, el cableado y las fachadas, o porque fueron plantados uno junto al otro, lo que provoca que compitan entre sí y ninguno brinde servicios ambientales. Hay mucho que corregir respecto al arbolado actual”.
Tamayo señaló que en el plan se habla de reforestar sin contemplar el saneamiento de suelos y llamó a tener presente que las principales enfermedades del arbolado provienen de hongos patógenos que infectan tejidos vitales a través de heridas en las raíces.
“Estas lesiones son causadas por malas prácticas históricas realizadas por las alcaldías —como la poda o castigo de raíz, aún vigentes—”, agregó.